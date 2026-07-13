Καθολική απαγόρευση των social media για τους ανήλικους προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Μία έκθεση που δημοσιεύεται τη Δευτέρα θα προσθέσει βάρος στις εκκλήσεις για απαγόρευση των social media για τους νέους. Αν οι νέοι Ευρωπαίοι βρεθούν σύντομα εκτός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα έχουν να ευχαριστήσουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Δευτέρα φέρνει ένα κομβικό βήμα στην καλά ενορχηστρωμένη προσπάθεια της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θεσπίσει μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση των social media για τους νέους: τη δημοσίευση μιας έκθεσης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους.

Η προετοιμασία του εδάφους

Η Φον ντερ Λάιεν συγκέντρωσε τον παιδοψυχίατρο Γεργκ Φέγκερτ και την κοινωνική επιδημιολόγο Μαρία Μελσιόρ για να υποδείξουν στην ΕΕ πώς να προστατεύσει καλύτερα τα παιδιά από τους διαδικτυακούς κινδύνους, με τη συμβολή δεκάδων άλλων εμπειρογνωμόνων εδώ και μήνες.

Ωστόσο, η δημοσίευση της έκθεσής τους τη Δευτέρα δεν έχει σκοπό να πείσει τη Φον ντερ Λάιεν ότι απαιτείται δράση, ούτε ότι οι ηλικιακοί περιορισμοί είναι καλή ιδέα. Ως ιατρός και μητέρα επτά ενήλικων παιδιών, έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία της ότι τα social media είναι επιβλαβή για τους νέους και έχει δηλώσει ότι κάποιου είδους πανευρωπαϊκοί περιορισμοί είναι απαραίτητοι.

Η Φον ντερ Λάιεν θα μπορούσε να παρουσιάσει σχέδια για πανευρωπαϊκούς ηλικιακούς περιορισμούς στα social media ακόμα και τον Σεπτέμβριο, δήλωσαν τέσσερις αξιωματούχοι, αφού το POLITICO ανέφερε τον Μάρτιο ότι το τμήμα τεχνολογίας της Επιτροπής είχε ήδη συντάξει μια εκδοχή του νόμου.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι η έκθεση της Δευτέρας είναι ένας τρόπος για να πειστούν όσες εθνικές κυβερνήσεις είναι επιφυλακτικές να συμφωνήσουν και να παρέχουν «μια τεκμηριωμένη βάση» για οποιαδήποτε προτεινόμενη απαγόρευση.

Πρόκειται για το τελευταίο βήμα της Φον ντερ Λάιεν να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει την παγκόσμια τάση προς τις απαγορεύσεις στα social media. Όταν ανακοίνωσε για πρώτη φορά την ομάδα εμπειρογνωμόνων στην περσινή ομιλία για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιφνιδίασε πλήρως τους αξιωματούχους που εργάζονταν πάνω στο θέμα, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της ΕΕ στο POLITICO.

Οι πολέμιοι μιας καθολικής απαγόρευσης δεν εντυπωσιάζονται από τη διαδικασία. «Συνήθως είναι προτιμότερο να εξηγήσεις το πρόβλημα και να βρεις, ελπίζουμε, την καλύτερη λύση για το πρόβλημα. Αν έχεις ήδη πει ότι πάμε για απαγόρευση και ψάχνουμε τρόπο να το κάνουμε, τότε αυτό είναι λίγο μεροληπτικό», δήλωσε στο POLITICO η Εσθονή Υπουργός Δικαιοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων, Λίσα-Λι Πακόστα.

Το παγκόσμιο κύμα

Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που επέβαλε ηλικιακούς περιορισμούς στις κοινωνικές πλατφόρμες τον Δεκέμβριο. Η Ινδονησία άρχισε να εφαρμόζει απαγόρευση τον Μάρτιο, με τη Μαλαισία να ακολουθεί τον Ιούνιο. Το κοινοβούλιο της Τουρκίας έχει δώσει το πράσινο φως σε σχετικό νομοσχέδιο. Η Γαλλία είναι η πιο προχωρημένη μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά επίσης.

Μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση απαιτεί μια πολύ πιο δύσκολη εξισορρόπηση μεταξύ 27 χωρών. Η Φον ντερ Λάιεν έθεσε το ζήτημα στην περσινή ομιλία για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ετήσια παράδοση όπου καθορίζει τους στόχους πολιτικής της ευρωπαϊκής ηγεσίας για το έτος. Οι τέσσερις αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν μια ανακοίνωση με τα επόμενα βήματα στην ομιλία του Σεπτεμβρίου, καθώς η Φον ντερ Λάιεν συνεχίζει να χτίζει υποστήριξη σε ολόκληρο το μπλοκ.

«Έχουμε δει ότι ήδη 14 κράτη-μέλη συμφωνούν», δήλωσε στο POLITICO ο Πολωνός Υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων, Ντάριους Σταντέρσκι. «Πιστεύω ότι έχουμε τώρα μια ισχυρή πλειοψηφία υπέρ αυτών των λύσεων. Ακούσαμε από μερικές χώρες που δεν είναι πραγματικά ευχαριστημένες με αυτές τις προτάσεις — ωστόσο, δεν βλέπω καμία πιθανή μειοψηφία αποκλεισμού αυτή τη στιγμή».

Ο Σταντέρσκι ανέφερε ότι περισσότερο από το 70% του κοινού στην Πολωνία υποστηρίζει την απαγόρευση των social media για παιδιά και την επαλήθευση ηλικίας, υπό το φως κάποιου περιεχομένου στο οποίο εκτίθενται οι νέοι. «Παιδιά περίπου έξι, επτά ετών, αυτά τα παιδιά βλέπουν επιβλαβές περιεχόμενο, παιδική πορνογραφία, εκφοβισμό και άλλα εγκλήματα στο διαδίκτυο», είπε.

Το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας αντίθεσης προέρχεται από μια χούφτα πιο ψηφιακά καταρτισμένων εθνών, τα οποία επιμένουν ότι υπάρχουν εξυπνότεροι τρόποι προστασίας των παιδιών από μια καθολική απαγόρευση.

Η Φον ντερ Λάιεν θα κάνει μια σύντομη δήλωση τη Δευτέρα και θα αποδεχθεί δημόσια τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων. Ένας αξιωματούχος που είδε την έκθεση δήλωσε στο POLITICO ότι θα περιέχει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με το πώς να περιοριστεί η ζημιά που προκαλούν τα social media, αλλά δεν θα φτάσει στο σημείο να πει στους πολιτικούς τι ακριβώς πρέπει να απαγορευτεί.

Ένας άλλος αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τα περιεχόμενα δήλωσε ότι η έκθεση δεν θα δώσει μια απάντηση «ναι ή όχι» για το αν οι ηλικιακοί περιορισμοί είναι καλή ιδέα. Ωστόσο, θα αφήσει την πόρτα ανοιχτή για ένα τέτοιο μέτρο, όπως είπαν, καθώς και για το ποιες ηλικίες θα πρέπει να τεθούν ως όρια.

Πολλοί από τους εμπειρογνώμονες που συμβουλεύτηκε η επιτροπή δεν συμφωνούν με μια καθολική απαγόρευση των social media, προκρίνοντας μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των παιδιών. Πολλοί, συμπεριλαμβανομένων της Λίντα Μπάρινγκτον-Λιτς από το Ίδρυμα 5Rights και της Σόνια Λίβινγκστον από τη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου, έγραψαν επιστολή προς τη Φον ντερ Λάιεν πριν από ένα μήνα για να προειδοποιήσουν κατά των καθολικών μέτρων.

Υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι οι νέοι περιορισμοί ενδέχεται να μην λειτουργήσουν όπως αναμένεται. Η Επίτροπος για την eSafety της Αυστραλίας δήλωσε τον Μάρτιο ότι η απαγόρευση της χώρας ήταν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική στο να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τα social media, επικαλούμενη έλλειψη επιβολής από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει τις εξουσίες της ρυθμιστικής αρχής για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε να μπορέσουν να συμμορφώσουν τις πλατφόρμες.

Η Σορίν Βεστ Ράσμουσεν, ανώτερη σύμβουλος σε θέματα τεχνολογικής πολιτικής και δικαιωμάτων των παιδιών στη δανέζικη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών Børns Vilkår, η οποία επίσης συνέβαλε στην επιτροπή, δήλωσε στο POLITICO ότι αναμένει οι συστάσεις «να αφορούν την προστασία και την ενδυνάμωση των ανηλίκων, λαμβάνοντας μια ολιστική προοπτική».

Η ισχυρή υποστήριξη της Φον ντερ Λάιεν για την απαγόρευση των social media έρχεται την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες κινούνται ήδη με πλήρη ταχύτητα με τα δικά τους μέτρα. Η Γαλλία σχεδιάζει να επιβάλει ηλικιακούς περιορισμούς έως τον Σεπτέμβριο, ενώ η Δανία και η Ελλάδα στοχεύουν σε μέτρα μέχρι το τέλος του έτους. Η Επιτροπή τους έχει δώσει το πράσινο φως να προχωρήσουν.

Πολλές βασικές πτυχές σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πρόταση της ΕΕ παραμένουν ασαφείς, όπως το αν οι Βρυξέλλες θα ορίσουν μια ηλικία σε επίπεδο ΕΕ ή θα αφήσουν τις χώρες να θέσουν τη δική τους.

Η πίεση προς την Επιτροπή να κάνει περισσότερα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο κλιμακώνεται από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε το θέμα βασικό μέρος της ατζέντας του. Η Φον ντερ Λάιεν έχει δεχθεί πιέσεις και από πρωτεύουσες όπως η Αθήνα, η Κοπεγχάγη και η Μαδρίτη να κάνει περισσότερα για να κρατήσει τους ανηλίκους μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το υψηλότερο επίπεδο στο Παρίσι» πιέζει για περισσότερη δράση, δήλωσε στο POLITICO αξιωματούχος από ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που συνεργάζεται στενά για το θέμα.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η Επιτροπή ανακοίνωσε βιαστικά μια τεχνική λύση για τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών στο διαδίκτυο ακριβώς εγκαίρως για μια κλήση των ηγετών της ΕΕ σχετικά με το θέμα, την οποία οργάνωσε ο Μακρόν. Το εργαλείο βρέθηκε αργότερα να έχει κενά ασφαλείας, τα οποία η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι έχει διορθώσει.

Η ευρωπαϊκή ηγεσία δήλωσε στο Παρίσι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να προχωρήσει στον καθορισμό της δικής της ελάχιστης ηλικίας για τα social media, αρκεί να μην περιλαμβάνει απαιτήσεις που εισέρχονται στην εποπτική ευθύνη της Επιτροπής για τις εταιρείες τεχνολογίας.

Η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν βλέπει τις απαγορεύσεις των social media ως πανάκεια. «Η πρώτη προτεραιότητα είναι να γίνει ασφαλές για όλους, και ειδικά για τους ανηλίκους, επειδή [το] διαδικτυακό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας», δήλωσε σε δημοσιογράφους νωρίτερα φέτος.

Ωστόσο, δεδομένων των ενεργειών πολλών κυβερνήσεων, σε περίπτωση που η ΕΕ αποτύχει να λάβει μέτρα, η Βίρκουνεν και η ομάδα της έχουν επίσης κατανοήσει ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός είναι να προωθήσουν τα μέτρα της ΕΕ.

«Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον κατακερματισμό των εθνικών συστημάτων που μπορεί να δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα ή να αποδυναμώσει την επιβολή», δήλωσε στο POLITICO ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.

Πηγή: ieidiseis.gr