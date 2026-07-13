O άλλοτε σταρ του Ολυμπιακού μίλησε στην διαδικτυακή εκπομπή "Τσάι με ΛεμόΝ1" κι απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις που αφορούσαν την παρουσία του στην Ελλάδα κι όχι μόνο.
Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού που αντιμετώπισε και επέλεξε τον Άγγελο Μπασινά!
Όσον αφορά για το καλύτερό του γκολ με τα ερυθρόλευκα, αυτό δύσκολα θα μπορούσε να είναι άλλο από το "κρεμαστό" στον Μοντραγκόν.
Δείτε το βίντεο:
@n1greece 🧨 Ποιον παίκτη του Παναθηναϊκού θεωρεί καλύτερο αντίπαλο ο Τζιοβάνι?!.... 🍋 Τσάι με Μπάλα ft ΤΖΙΟΒΑΝΙ 🔥 Ν1, εδώ περνάς καλά! 🚀 WATCH NOW στο YouTube κανάλι του N1 🔥 👉 Μείνετε συντονισμένοι κάνοντας Subscribe για να μη χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Τσάι με ΛεμόN1! #xristt #Ν1 #giovani #n1fun #fyp @xristt 🍋 @Τσαι με Μπαλα ♬ original sound - N1 Greece