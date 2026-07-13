Ο Βραζιλιάνος "μάγος" απάντησε για τον κορυφαίο αντίπαλό του από τον Παναθηναϊκό κι επέλεξε τον άλλοτε αρχηγό των Πρασίνων.

O άλλοτε σταρ του Ολυμπιακού μίλησε στην διαδικτυακή εκπομπή "Τσάι με ΛεμόΝ1" κι απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις που αφορούσαν την παρουσία του στην Ελλάδα κι όχι μόνο.

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού που αντιμετώπισε και επέλεξε τον Άγγελο Μπασινά!

Όσον αφορά για το καλύτερό του γκολ με τα ερυθρόλευκα, αυτό δύσκολα θα μπορούσε να είναι άλλο από το "κρεμαστό" στον Μοντραγκόν.

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