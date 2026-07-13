Η Ντόρτμουντ «βλέπει» Καρέτσα – Καθοριστικές οι εξελίξεις με Αντεγέμι

Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού σχεδιασμού της Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να εξετάζουν σοβαρά την απόκτησή του ως τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποτελέσει τον διάδοχο του Γιούλιαν Μπραντ, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και παρακολουθείται εδώ και μήνες από τη γερμανική ομάδα. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είχε κάνει ένα βήμα πίσω λόγω των υψηλών απαιτήσεων της Γκενκ, η οποία αξιώνει περίπου 35 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του, όμως πλέον τα δεδομένα φαίνεται να έχουν αλλάξει.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν επανέλθει, ενώ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση παίζει και η επιθυμία του ίδιου του Καρέτσα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησης στο «Signal Iduna Park», έχοντας παράλληλα και τη στήριξη του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν το επόμενο διάστημα, καθώς η Ντόρτμουντ προχωρά στον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Καρέτσα και θεωρεί πως μπορεί να προσθέσει ποιότητα και δημιουργικότητα στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Παράλληλα, η επικείμενη μεταγραφή του Καρίμ Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα δημιουργεί νέο χώρο στο ρόστερ και ενδέχεται να επιταχύνει τις κινήσεις των Βεστφαλών για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικογενή ποδοσφαιριστή, με τον Καρέτσα να αποτελεί μία από τις βασικές τους επιλογές.