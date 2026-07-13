Αργεντινή: Ανείπωτη τραγωδία με δύο νεκρούς στους πανηγυρισμούς μετά τη νίκη επί της Ελβετίας (pic)

Έπειτα από την πρόκριση της Αργεντινής επί της Ελβετίας, χιλιάδες οπαδοί της «Αλμπισελέστε» βγήκαν σε Μπουένος Άιρες και άλλες πόλεις για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της χώρας τους στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Η πρόκριση της Αργεντινής επί της Ελβετίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες οπαδούς της για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη της «Αλμπισελέστε», κατακλύζοντας τον «Οβελίσκο», το πιο εμβληματικό σημείο του Μπουένος Άιρες αλλά και άλλες πόλεις στην Αμερική.

Ωστόσο, το γιορτινό κλίμα επισκιάστηκε από τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Ένας 51χρονος από καρδιακή προσβολή

Ένας 51χρονος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου στην περιοχή Καμπαγίτο, έχοντας υποστεί καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Μπουένος Άιρες, με τους διασώστες να προσπαθούν να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα χωρίς αποτέλεσμα. Οι υγειονομικές αρχές της περιοχής ανέφεραν πως χρειάστηκε να επέμβουν σε επτά διαφορετικά περιστατικά καρδιάς από την έναρξη του αγώνα μέχρι και τις πρώτες ώρες των πανηγυρισμών.

Ένας 20χρονος από πυροβολισμούς

Στην επαρχία της Κόρδοβα στο Σαν Φρανσίσκο, ένα δεύτερο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμούς που εξελίχθηκαν σε επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της πρόκρισης της «Αλμπισελέστε» και τις τοπικές αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Ένταση και συλλήψεις στο Μπουένος Άιρες

Στη συγκέντρωση που έγινε στον «Οβελίσκο» στο Μπουένος Άιρες ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και οπαδών με τις αρχές να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να ελέγξουν την κατάσταση και στη συνέχεια να προχωρούν σε συλλήψεις.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής παρακάλεσε τους οπαδούς να απολαμβάνουν τους πανηγυρισμούς με μεγαλύτερη ψυχραιμία και υπευθυνότητα, καθώς η χώρα τους αναμένεται να δώσει έναν πολύ σημαντικό αγώνα κόντρα στην Αγγλία για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 την Τετάρτη (15/7, 22:00).

#Internacional | Festejos en Argentina por el pase a semifinales de su selección dejó un saldo de al menos. dos personas fallecidas 🚨🇦🇷https://t.co/tCv6837GSN — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) July 12, 2026

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