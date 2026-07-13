Μέσι όπως Μαραντόνα: Το ιστορικό ρεκόρ που τον βάζει δίπλα στον θρύλο (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να «γράφει» ιστορία στα Παγκόσμια Κύπελλα, καθώς σύμφωνα με την Opta, έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικές προσπάθειες και δημιουργία ευκαιριών σε μία διοργάνωση, μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει καταγράψει συνολικά 54 συμμετοχές σε τελικές ενέργειες στο Μουντιάλ 2026, αριθμός που προκύπτει από 33 τελικές και 21 ευκαιρίες που δημιούργησε για τους συμπαίκτες του.

Πρόκειται για την κορυφαία επίδοση σε μία διοργάνωση του Μουντιάλ από το 1986, όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε φτάσει τις 59 συμμετοχές σε επιθετικές ενέργειες που κατέληξαν σε σουτ (29 τελικές και 30 ευκαιρίες που δημιούργησε), οδηγώντας την Αργεντινή στην κατάκτηση του τροπαίου.

54 - 🇦🇷 Lionel Messi has had 54 shot involvements at the 2026 World Cup (33 shots, 21 chances created), the most by a player in a single edition since Diego Maradona in 1986 (29 shots, 30 chances created).



Legends. pic.twitter.com/QQRJUgLsUr — OptaJoe (@OptaJoe) July 13, 2026

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