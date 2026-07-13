Ντεσάν: «Η Ισπανία είναι το φαβορί» ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ

Ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, έχρισε την Ισπανία το απόλυτο φαβορί της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ξεκινήσει, με τη Γαλλία και την Ισπανία να συγκρούονται το βράδυ της Δευτέρας (14/07, 22:00) στο AT&T Stadium του Ντάλας, διεκδικώντας το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο Ντιντιέ Ντεσάν επιχείρησε να μεταφέρει την πίεση στην αντίπαλη πλευρά, χαρακτηρίζοντας την Ισπανία ως το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ» στάθηκε στη δυναμική της «ρόχα», υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία έχει αποδείξει την αξία της τα τελευταία χρόνια.

Ο πολύπειρος Γάλλος προπονητής αναφέρθηκε και στις πρόσφατες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, τονίζοντας ότι η Ισπανία είναι εκείνη που κουβαλά τον τίτλο του φαβορί και, μαζί με αυτόν, τη μεγαλύτερη πίεση για πρόκριση στον τελικό.

«Γνωρίζουμε καλά την Ισπανία. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης και παίξαμε απέναντί τους και το περασμένο καλοκαίρι στον ημιτελικό του Nations League. Πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου πολλοί θεωρούσαν εμάς φαβορί, όμως τώρα το φαβορί είναι η Ισπανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντεσάν

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