Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Σέιν Λάρκιν η Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέιν Λάρκιν, με τον πολύπειρο γκαρντ να υπογράφει διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Πόλης.

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα του ο Σέιν Λάρκιν. Η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανο - αλλά με τουρκικό διαβατήριο - γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο πολύπειρος γκαρντ πήρε την μεγάλη απόφαση αυτό το καλοκαίρι να αφήσει την Αναντόλου Εφές μετά από οκτώ χρόνια κοινής πορείας για να μετακομίσε στο αντίπαλο δέος της Πόλης.

Nα σημειώσουμε ότι ο Λάρκιν πλήρωσε από την τσέπη του προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει το BasketNews, ο παίκτης κατέβαλε περίπου 400.000 δολάρια για να «σπάσει» πρόωρα το συμβόλαιό του με την Εφές,

Αποκαρύφωμα στην καριέρα του Σέιν Λάρκιν ήταν η back to back κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2021 και το 2022, ενώ με την Εφές κέρδισε τρία Πρωταθλήματα (2019, 2021, 2023), ένα Κύπελλο (2022) και τέσσερα Super Cups (2018, 2019, 2022, 2024).