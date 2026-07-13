Ο Βαλαντσιούνας διαψεύδει τις φήμες για συμφωνία με την Ζαλγκίρις

Με τοποθέτηση του ο Γιόνας Βαλαντσιούνας διέψευσε τα λιθουανικά δημοσίευματα που τον θέλουν να έχει συμφωνήσει με την Ζαλγκίρις για δυο χρόνια.

Το πρωί της Δευτέρας (13/7) λιθουανικά μέσα «έστειλαν» τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στην Ζαλγκίρις, σημειώνοντας μάλιστα πως ο Λιθουανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο δυο ετών με την ομάδα του Κάουνας.

Ο ίδιος με τοποθέτηση - απάντησε κάτω από το λιθουανικό δημοσίευμα έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια περί συμφωνίας με την ομάδα του Κάουνας, γράφοντας συγκεκριμένα «Ξυπνάς και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εγώ. Ευχαριστώ, δημοσιογράφοι».

Ο 34χρονος εξακολουθεί να εξερευνά την αγορά ελεύθερων παικτών του NBA και θέλει να αξιολογήσει πλήρως όλες τις διαθέσιμες επιλογές πριν αποφασίσει επίσημα να επιστρέψει στην Ευρώπη.