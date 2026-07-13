Πού το πάει ο Αλέσιο Λίσι; Όσα έδειξε ο ΠΑΟΚ της Ολλανδίας

Η καλοκαιρινή προετοιμασία είναι πάντα μια ιδιαίτερη περίοδος. Μπορεί να δώσει μια πρώτη εικόνα, αλλά σπάνια ολόκληρη...

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (12/7) στη βάση του. Έχει μπροστά του διήμερο ρεπό, προτού επιστρέψει εκ νέου στο γήπεδο, προκειμένου να «τρέξει» για την Ευρώπη. Δεκαπέντε ημέρες στην Ολλανδία δεν ήταν αρκετές για να δώσουν όλες τις απαντήσεις γύρω από τον νέο ΠΑΟΚ. Ήταν όμως αρκετές για να δείξουν προς τα πού θέλει να πάει η ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Καταρχάς, τα πάντα ήταν διαφορετικά σε αυτήν την προετοιμασία που περισσότερο έμοιαζε με «γνωριμία» σε μία νέα φιλοσοφία. Ακόμη και για τους εκπροσώπους του Τύπου που βρέθηκαν στο Ζαλτμπόμελ... Ο Ιταλός τεχνικός, οι προπονήσεις, οι ατάκες του, ο τρόπος που έβγαζε νεύρο ή επιβράβευε τους παίκτες του, όλα έμοιαζαν διαφορετικά.

Προτού έρθει ακόμη ο Λίσι, η κοινή λογική έλεγε πως ο οργανισμός ΠΑΟΚ όφειλε να διαχειριστεί πολύ προσεκτικά αυτό το gap της μετάβασης στη μετά Λουτσέσκου εποχή. Όποτε κι αν γινόταν, όποιος κι αν ήταν ο «εκλεκτός» για την επόμενη ημέρα. Η πρώτη εικόνα που άφησε ο Ιταλός είναι εκείνη ενός σοβαρού, μεθοδικού και απόλυτα συνειδητοποιημένου προπονητή. Ενός ανθρώπου με σύγχρονη ποδοσφαιρική αντίληψη, ο οποίος γνωρίζει τι θέλει να αλλάξει, αλλά και τι αξίζει να διατηρήσει. Αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το έργο του προκατόχου του. Δεν μπήκε στη διαδικασία να μηδενίσει ό,τι είχε προηγηθεί. Αντίθετα, αναγνώρισε ότι στον ΠΑΟΚ βρήκε μια ποδοσφαιρική βάση, στοιχεία που λειτουργούσαν σωστά και πάνω στα οποία μπορεί να χτίσει. Σκοπός του δεν είναι να γκρεμίσει ό,τι υπήρχε, αλλά να προσθέσει τις δικές του ιδέες, διαμορφώνοντας σταδιακά την ομάδα σύμφωνα με τη δική του ποδοσφαιρική ταυτότητα.

Από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις έγινε ξεκάθαρο τι ζητά ο Ιταλός τεχνικός. Η λέξη που ακουγόταν συνεχώς ήταν μία, πρέσινγκ. Ο Λίσι θέλει μια ομάδα που δεν θα περιμένει τον αντίπαλο, αλλά θα τον πιέζει διαρκώς. Θέλει ο ΠΑΟΚ να κλέβει την μπάλα όσο πιο ψηλά γίνεται, να πιέζει αμέσως μετά την απώλειά της και να μετατρέπει την ανάκτηση σε γρήγορη επίθεση, χωρίς καθυστερήσεις.

Οι γραμμές πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους, η άμυνα να ανεβαίνει πιο ψηλά, οι μέσοι να καλύπτουν περισσότερους χώρους και οι επιθετικοί να αποτελούν το πρώτο σημείο πίεσης και όχι απλώς τους παίκτες που τελειώνουν τις φάσεις.

Ο Λίσι δούλεψε σχεδόν τα πάντα. Την κυκλοφορία της μπάλας, τις αποστάσεις, τις γρήγορες πάσες, τις τοποθετήσεις, την αντίδραση μετά την απώλεια κατοχής, αλλά και τις στατικές φάσεις. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα πλάγια άουτ και σε πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά συχνά αποδεικνύονται καθοριστικές στα επίσημα παιχνίδια.

Τα θετικά, αλλά και τα προβλήματα

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βάλει τις βάσεις για έναν νέο τρόπο παιχνιδιού. Ήταν λογικό αυτή η διαδικασία να έχει και καλές και κακές στιγμές. Σε αρκετά σημεία των φιλικών η ομάδα έβγαλε στο γήπεδο όσα ζητούσε ο προπονητής της. Πίεση ψηλά, ένταση, γρήγορες ανακτήσεις της μπάλας και επιθετική διάθεση.

Υπήρξαν όμως και στιγμές που το πλάνο δεν λειτούργησε. Κυρίως όταν ο αντίπαλος κατάφερνε να ξεπεράσει την πρώτη πίεση. Τότε οι αποστάσεις μεγάλωναν, η άμυνα έμενε εκτεθειμένη και δημιουργούνταν αρκετοί χώροι για τον αντίπαλο. Είναι το μεγαλύτερο ρίσκο ενός τόσο επιθετικού τρόπου παιχνιδιού. Όταν όλοι πιέζουν σωστά και ταυτόχρονα, η ομάδα έχει τον έλεγχο. Όταν όμως ένας παίκτης αργήσει ή βρεθεί εκτός θέσης, δημιουργούνται μεγάλα κενά.

Η αμυντική λειτουργία, ειδικά στις μεταβάσεις, παραμένει ίσως το σημαντικότερο κομμάτι που χρειάζεται βελτίωση. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δίνοντας εύκολες αντεπιθέσεις και καθαρές ευκαιρίες στους αντιπάλους του. Στα φιλικά τα λάθη διορθώνονται. Στην Ευρώπη συνήθως κοστίζουν.

Το τελευταίο φιλικό απέναντι στην Τβέντε ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε φάσεις, πέτυχε δύο γκολ και σε αρκετά σημεία κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Από την άλλη, όμως, είχε ξανά προβλήματα στην αμυντική του ισορροπία. Το τελικό 3-2 δεν ήταν αποτέλεσμα που προκαλεί ανησυχία, ούτε όμως μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Έδειξε ότι η ιδέα υπάρχει, όμως χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά μέχρι να εφαρμοστεί με συνέπεια, ειδικά σε μια περίοδο όπου αλλάζουν τόσα πολλά...

Μέσα στην προετοιμασία ο Λίσι είχε την ευκαιρία να δει ποιοι παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του, ποιοι ταιριάζουν περισσότερο στη φιλοσοφία του και ποιοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Έδωσε ευκαιρίες στους νεαρούς και δοκίμασε διαφορετικά πρόσωπα. Οι νεαροί πήραν σημαντικές εμπειρίες και κάποιοι έδειξαν ότι μπορούν να διεκδικήσουν ρόλο. Το αν θα παραμείνουν στο ρόστερ ή θα συνεχίσουν αλλού ή στον ΠΑΟΚ Β θα φανεί σύντομα. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία τους στην Ολλανδία μόνο τυπική δεν ήταν.

Από την άλλη, η προετοιμασία έδειξε και τις ανάγκες που εξακολουθεί να έχει το ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ακόμη λύσεις, περισσότερο βάθος και ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να μπουν άμεσα στην ομάδα και να προσφέρουν δεδομένου πως ο χρόνος για τα ευρωπαϊκά ματς μετράει αντίστροφα...

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε χωρίς υπερβολές. Στο Ζαλτμπόμελ μπήκαν οι βάσεις. Φάνηκαν οι ιδέες του νέου προπονητή και τώρα έρχεται η ώρα των προκλήσεων, με πρώτο σταθμό την 23η Ιουλίου, είτε στην Πολωνία είτε στη Ρουμανία. Εκεί όπου ξεκινά ο πρώτος πραγματισμός απολογισμός.

