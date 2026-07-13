Σημαντική κίνηση για την Παρί: Ανακοίνωσε τον Τι Τζέι Ουόρεν (pic)

Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησε η Παρί, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τι Τζέι Ουόρεν.

Η Παρί ανακοίνωσε την απόκτηση του Τι Τζέι Ουόρεν, με τον πρώην ΝΒΑερ να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τον γαλλικό σύλλογο.

Ο 32χρονος πέρασε 10 χρόνια στο ΝΒΑ και αγωνίστηκε σε 385 ματς με τις φανέλες των Φοίνιξ Σανς, Ιντιάνα Πέισερς, Μπρούκλιν Νετς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Κατά μέσο όρο στον «μαγικό κόσμο» είχε 14,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 26 λεπτά.

Τα τελευταία δύο χρόνια συμμετείχε στην G-League με τους Νικς και πέρσι σε 29 λεπτά μέτρησε 18,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.