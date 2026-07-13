Κροατία: Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός ο Σλάβεν Μπίλιτς

Λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του Ζλάτκο Ντάλιτς η Κροατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα (13/7) την επιστροφή του Σλάβεν Μπίλιτς ως προπονητή της Εθνικής ομάδας.

Ο παλαίμαχος διεθνής κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στον πάγκο της «Βατρένι», θέση που κατείχε προηγουμένως μεταξύ 2006 και 2012.

Η Κροατία βρήκε λοιπόν άμεσα τον διάδοχο, χωρίς να ψάξει πολύ μακριά. Αποκλεισμένη στον γύρο των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 από την Πορτογαλία (1-2), η επιστροφή του Μπίλιτς εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα από την εκτελεστική επιτροπή της Ομοσπονδίας.

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός γνωρίζει τον σύλλογο από μέσα μέχρι έξω. Έχοντας προπονήσει τους «Κόκκινους Διαβόλους» μεταξύ 2006 και 2012, επιστρέφει σε μια θέση που άφησε πριν από την πιο επιτυχημένη περίοδο της ομάδας στην ιστορία, η οποία σηματοδοτήθηκε κυρίως από την επίτευξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, υπό την ηγεσία του Ντάλιτς.

Σε ηλικία 57 ετών, ο Μπίλιτς ήταν χωρίς ομάδα από τότε που έφυγε από την Αλ-Φατέχ στη Σαουδική Αραβία, πριν από δύο χρόνια. Διεθνής 44 φορές, ήταν επίσης μέλος της ομάδας που τερμάτισε τρίτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 στη Γαλλία.