Marfin: Ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη την Τρίτη για την έκδοσή της στην Ελλάδα

Ενώπιον του δικαστηρίου του Γουέστμινστερ για την διαδικασία έκδοσή της θα οδηγηθεί την Τρίτη (14/7) η 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη για την υπόθεση της Marfin, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Η 46χρονη συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών, επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η NCA.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit - NEU). Η 46χρονη, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, καταζητείτο από τις ελληνικές αρχές για υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, καταλήγει η δήλωση της NCA στο ΑΜΠΕ.

H 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στις 5 Μαΐου 2010, συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές, έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol και την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές.

Η γυναίκα συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να επιβαστεί στο αεροπλάνο για να επιστρεψει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της τις ελληνικές αρχές ότιπροτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην χώρα μας για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ωστόσο το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Πηγή: cnn.gr