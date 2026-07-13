Επίσημο: Παίκτης του Παναθηναϊκού ο Κρίστιανσεν!

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που ανακοινώθηκε από την «πράσινη» ΠΑΕ.

Το «Τριφύλλι» αναζητούσε τον παρτενέρ του Γιώργου Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της άμυνας και από την πρώτη στιγμή η βασική επιλογή του Νίστρουπ ήταν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ένας ποδοσφαιριστής τον οποίον γνωρίζει πολύ καλά από την συνύπαρξή τους στην Κοπεγχάγη και στου οποίου τις δυνατότητες πιστεύει πάρα πολύ.

Αρχικά η Λέστερ επεδίωκε μόνο την πώληση του Δανού οπισθοφύλακα, όμως οι μεθοδικές κινήσεις του Στέφανου Κοτσόλη έφεραν ένα «deal» για δανεισμό με οψιόν αγοράς, η οποία θα ενεργοποιηθεί εφόσον ο ποδοσφαιριστής αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της ομάδας, για 45+ λεπτά.

Ο Κρίστιανσεν λοιπόν πέρασε από ιατρικές εξετάσεις τόσο στην Ιταλία, όσο και στην Ελλάδα και σήμερα έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο για 1+4 χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι εάν ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του θα φοράει την πράσινη φανέλα συνολικά για μια πενταετία.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ για ένα χρόνο.

Ο Βίκτορ γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2002 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Κοπεγχάγης, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 4 Νοεμβρίου 2020, στον αγώνα Κυπέλλου Δανίας απέναντι στην Αβάρτα. Παρέμεινε στην Κοπεγχάγη μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Δανίας. Συνολικά κατέγραψε 73 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 6 στους ομίλους του UEFA Champions League, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, πριν πάρει μεταγραφή στη Λέστερ.

Το καλοκαίρι του 2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια, όπου αγωνίστηκε για μία σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές και 4 ασίστ. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Λέστερ, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 51 παιχνίδια, μοιράζοντας 2 ασίστ.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών έχει ήδη καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League και 32 στη Serie A.

Σε διεθνές επίπεδο μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Δανίας, ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε σε όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια της χώρας του (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Καλωσορίζουμε τον Βίκτορ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».