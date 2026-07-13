Παναθηναϊκός: 120 λεπτά η διάρκεια του φιλικού με την Ραπίντ Βιέννης

Κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών, το φιλικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ραπίντ Βιέννης θα έχει συνολική διάρκεια 120 λεπτών.

Το «Τριφύλλι» μετράει έως τώρα 3 νίκες σε ισάριθμα φιλικά στην προετοιμασία του (4-0 την Χέλμοντ, 3-1 τον Άγιαξ, 3-0 την Γκρασχόπερ) και την Τετάρτη φιλοξενείται από την Ραπίντ Βιέννης, στην... πρόβα τζενεράλε πριν τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση λοιπόν θα έχει αυξημένη διάρκεια, κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών. Συγκεκριμένα, μετά το κλασικό 90λεπτο, θα υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα και στην συνέχεια οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν στο γήπεδο για άλλα 30 λεπτά.

Έτσι, ο Νίστρουπ (και φυσικά ο ομόλογός του στην Ραπίντ) θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ακόμα περισσότερα πράγματα και πρόσωπα, λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο ματς με την Πάκσι.