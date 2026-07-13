Επίσημο: Στους Λέικερς ο Λούνεϊ (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Κέβον Λούνεϊ, ντύνοντας έτσι στα χρυσά και μωβ το backup σέντερ που έψαχναν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν all-in αυτό το καλοκαίρι για να αποκτήσουν βασικό σέντερ για τα επόμενα χρόνια και έτσι προσέθεσαν δίπλα στους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς τον Ουόκερ Κέσλερ.

Μετά από αυτό το σημαντικό trade, αλλά και την παραχώρηση του ΝτεΆντρε Έιτον. οι «Λιμνάνθρωποι» βγήκαν στην αγορά για να ψάξουν backup πεντάρι και τελικά το βρήκαν στο πρόσωπο του Κέβον Λούνεϊ.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του και έτσι απέκτησαν βάθος και περισσότερη εμπειρία στην θέση «5». Σημειώνεται πως ο Λούνεϊ θα αγωνίζεται με το νούμερο «55» στην πλάτη.

Την περασμένη σεζόν σε 21 ματς με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς είχε 2,8 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 14,6 λεπτά. Συνολικά σε 11 σεζόν στο ΝΒΑ σε 620 αγώνες στην regular season (Ουόριορς 2015-25, Πέλικανς 2025-26) ο 30χρονος μετράει 4,9 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ. Την αγωνιστική περίοδο 2022-23 «οδηγούσε» τον «μαγικό κόσμο» σε επιθετικά ριμπάουντ (274), ενώ είναι πέμτος σε αυτή την κατηγορία στην ιστορία των «Πολεμιστών» με 1.280.

Τέλος, θυμίζουμε πως έχει κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα (2017, 2018, 2022).