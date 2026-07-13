Θλίψη στη Λαμία: 16χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λαμία ο αιφνίδιος θάνατος ενός 16χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το lamiareport, συγγενικό του πρόσωπο βρήκε τον ανήλικο σε κρίσιμη κατάσταση και ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με διασώστες, οι οποίοι συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης χρησιμοποιώντας και απινιδωτή. Στη συνέχεια ο 16χρονος μεταφέρθηκε, με τη συνοδεία περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν, ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να αδυνατούν να πιστέψουν τον ξαφνικό χαμό του.

Πηγή: iefimerida.gr