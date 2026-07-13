Τέλος από τη Μακάμπι ο Χάνκινς

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζακ Χάνκινς μετά από οκτώ μήνες κοινής πορείας.

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζακ Χάνκινς ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελ - Αβίβ, με τον Αμερικανό άσο να αγωνίζεται μόλις για οκτώ μήνες στην ομάδα του «λαού».

Ο 30χρονος άσος είχε μόλις 10 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα μετρώντας 4,6 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,6 στην αξιολόγηση σε 10:18 κατα μέσο όρο.