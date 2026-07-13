Τέλος από τη Μακάμπι ο Χάνκινς

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζακ Χάνκινς ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελ - Αβίβ, με τον Αμερικανό άσο να αγωνίζεται μόλις για οκτώ μήνες στην ομάδα του «λαού».
Ο 30χρονος άσος είχε μόλις 10 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα μετρώντας 4,6 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,6 στην αξιολόγηση σε 10:18 κατα μέσο όρο.
מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מודה לזאק הנקינס, שותף חשוב בדרך לזכיה בגביע ובאליפות וגורם משמעותי בחדר ההלבשה 🙏— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) July 13, 2026
Good luck on your next step Zach 💛💙 pic.twitter.com/9s92L3Eznl