Αναστασίου: «Θέλουμε έναν Παναιτωλικό που θα τον χαίρεται ο κόσμος»

Ο Γιάννης Αναστασίου μίλησε για την πορεία της προετοιμασίας, τη μεταγραφική ενίσχυση και τους στόχους του Παναιτωλικού, τονίζοντας πως στόχος είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα φέρει όμορφο ποδόσφαιρο.

Ο τεχνικός του συλλόγου, μιλώντας στη media day που πραγματοποιήθηκε στο Emileon, ανέφερε πως οι πρώτες εβδομάδες κύλησαν χωρίς προβλήματα, ενώ στάθηκε στη γρήγορη προσαρμογή των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων.

«Βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας και όλα κυλούν ομαλά. Οι νέοι ποδοσφαιριστές έχουν ενσωματωθεί πολύ γρήγορα, έχουν γίνει μέρος του συνόλου και αυτό βοηθά σημαντικά τη λειτουργία της ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στα φιλικά παιχνίδια το βασικό ζητούμενο είναι να εφαρμοστούν όσα δουλεύονται στις προπονήσεις και να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.

Αναφερόμενος στην επιλογή να πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Emileon, ο Αναστασίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες που επικρατούν.

«Οι συνθήκες εδώ είναι εξαιρετικές. Ο σύλλογος έχει φροντίσει ώστε όλα να λειτουργούν σωστά, τόσο στο προπονητικό όσο και στο οργανωτικό κομμάτι. Η σωστή διατροφή και η καθημερινή οργάνωση βοηθούν σημαντικά την ομάδα. Σε αντίθεση με αρκετές ομάδες που ταξίδεψαν στο εξωτερικό και βρέθηκαν να προπονούνται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εδώ όλα εξελίσσονται ιδανικά», υπογράμμισε.

Όσον αφορά το μεταγραφικό μέτωπο, ο προπονητής του Παναιτωλικού ξεκαθάρισε πως το ρόστερ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όπως είπε, η ομάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ποδοσφαιριστές, ενώ παραδέχθηκε ότι η εύρεση βασικού επιθετικού αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις των μάνατζερ παραμένουν υψηλές για όλες τις ομάδες.

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες προσθήκες, ώστε το τεχνικό επιτελείο να δουλέψει πάνω στην τακτική και την αγωνιστική φιλοσοφία που επιθυμεί να παρουσιάσει.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Αναστασίου έστειλε μήνυμα και προς τον κόσμο του Παναιτωλικού, ζητώντας τη στήριξή του καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

«Θέλουμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας. Η παρουσία και η φωνή του δίνουν διαφορετική δυναμική στην ομάδα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ανταγωνιστικό Παναιτωλικό, που θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα χαίρεται όποιος τον παρακολουθεί μέσα στο γήπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά.