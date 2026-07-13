Δικαστήριο βάζει… βόμβα στα τηλεοπτικά με ασυμβίβαστο ιδιοκτήτη ομάδας και καναλιού!

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, αναλύει τις εξελίξεις…

Η Γαλλία επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τη διακυβέρνηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, με μια νομοθετική πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νασέρ αλ Κελαϊφί, ίσως το ισχυρότερο πρόσωπο του γαλλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο ασυμβίβαστο ανάμεσα στις δύο σημαντικότερες θέσεις που κατέχει.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η γαλλική «L'Équipe», το σχέδιο νόμου για τον επαγγελματικό αθλητισμό περιλαμβάνει διάταξη που αποσκοπεί στον περιορισμό των συγκρούσεων συμφερόντων στα ανώτατα κλιμάκια του αθλητισμού και των μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται για το άρθρο 8, το οποίο προβλέπει ότι δεν θα μπορεί να συνυπάρχει κορυφαία διοικητική θέση σε επαγγελματικό σύλλογο με αντίστοιχη θέση ευθύνης σε τηλεοπτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον χώρο των αθλητικών δικαιωμάτων.

Κοντολογίς… ασυμβίβαστο.

Το επίκεντρο είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν προέκυψε τυχαία. Τα τελευταία χρόνια το γαλλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση ενός βιώσιμου μοντέλου εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, μετά τις διαδοχικές κρίσεις που προκάλεσαν η κατάρρευση του συμβολαίου της Mediapro και οι δυσκολίες των επόμενων διαγωνισμών.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Αλ Κελαϊφί βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη θέση. Από τη μία πλευρά είναι πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, του ισχυρότερου οικονομικά συλλόγου της χώρας. Από την άλλη είναι πρόεδρος του beIN Media Group, του διεθνούς τηλεοπτικού ομίλου που μέσω του beIN Sports αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην αγορά των αθλητικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η γαλλική κυβέρνηση και η ποδοσφαιρική διακυβέρνηση θεωρούν ότι μια τέτοια συγκέντρωση εξουσιών δημιουργεί εύλογα ερωτήματα κατά τις διαπραγματεύσεις για τα τηλεοπτικά συμβόλαια, ακόμη κι αν δεν υπάρχει άμεση παραβίαση κανόνων.

Το δίλημμα του Αλ Κελαϊφί

Εφόσον ο νόμος εγκριθεί στην παρούσα μορφή του, ο ζάπλουτος Καταριανός παράγοντας θα πρέπει ουσιαστικά να επιλέξει ποιον θεσμικό ρόλο θα διατηρήσει.

Η διατήρηση της προεδρίας του beIN Media Group θα μπορούσε να τον υποχρεώσει να εγκαταλείψει σημαντικές θέσεις επιρροής στο γαλλικό ποδόσφαιρο, μεταξύ αυτών και τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της LFP, της διοργανώτριας αρχής των δύο κορυφαίων επαγγελματικών κατηγοριών της Γαλλίας.

Αντίθετα, αν επιλέξει να παραμείνει ενεργός στη διοίκηση του γαλλικού ποδοσφαίρου, θα χρειαστεί να αλλάξει το επίσημο καθεστώς του στον τηλεοπτικό όμιλο.

Πρόκειται για ένα δίλημμα με ισχυρές πολιτικές και επιχειρηματικές προεκτάσεις, καθώς ο Αλ Κελαϊφί έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες τόσο στον χώρο του ποδοσφαίρου όσο και της παγκόσμιας αγοράς αθλητικών μέσων.

Η υπερασπιστική γραμμή και το πιθανό σχέδιο

Από το περιβάλλον του Αλ Κελαϊφί επισημαίνεται ότι ήδη εφαρμόζεται στην πράξη ένα μοντέλο αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Όποτε προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα ή με αποφάσεις στις οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει προσωπικό συμφέρον, ο ίδιος απέχει από τις σχετικές ψηφοφορίες.

Ωστόσο, η νέα νομοθεσία φαίνεται πως θεωρεί ότι η αποχή από τις ψηφοφορίες δεν αρκεί και επιδιώκει να αντιμετωπίσει το ζήτημα σε θεσμικό επίπεδο, καταργώντας εξαρχής τη δυνατότητα συνύπαρξης των δύο ιδιοτήτων.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί αναλυτές στη Γαλλία εκτιμούν ότι ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις. Το πιθανότερο σενάριο είναι να αποχωρήσει από την επίσημη διοικητική θέση στο beIN Media Group, διατηρώντας όμως ουσιαστική επιρροή στον όμιλο μέσω διαφορετικών εταιρικών ή διοικητικών δομών.

Οι ευρύτερες επιπτώσεις

Η υπόθεση ξεπερνά το πρόσωπο του Αλ Κελαϊφί. Αν τελικά ψηφιστεί η διάταξη, θα δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο διαφάνειας στις σχέσεις ανάμεσα στους συλλόγους, τις λίγκες και τους τηλεοπτικούς παρόχους.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η γαλλική αγορά επιχειρεί να αναδιαμορφώσει το μοντέλο διάθεσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αναζητώντας μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα και αυξημένα έσοδα για τους συλλόγους.

Παράλληλα, η εξέλιξη αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά και από άλλες ευρωπαϊκές λίγκες, καθώς το θέμα των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ ιδιοκτητών συλλόγων, τηλεοπτικών οργανισμών και παραγόντων του ποδοσφαίρου απασχολεί όλο και περισσότερο τις αθλητικές αρχές στην Ευρώπη.

Η τελική μορφή του νόμου και οι κινήσεις του Αλ Κελαϊφί αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά και πολιτικά ζητήματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τους επόμενους μήνες.

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