Λεμπρόν: Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης απόφασης - Τα πέντε φαβορί

Ο Λεμπρόν Τζέιμς φέρεται να πλησιάζει στην απόφαση για την επόμενη ομάδα του, με πέντε ομάδες να θεωρούνται τα φαβορί.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποχώρησε αυτό το καλοκαίρι από τους Λος Άντζελες Λέικερς και έτσι ψάχνει τον επόμενο «σταθμό» της ιστορικής καριέρας του.

Ο Σαμς Σαράνια μίλησε στο «ESPN» και αναφέρθηκε στο μέλλον του «Βασιλιά». Ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως ο Λεμπρόν έχει λάβει όλες τις πληροφορίες που ήθελε και έτσι δεν θα αργήσει να πάρει την απόφασή του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει τα πέντε φαβορί οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι Μαϊάμι Χιτ, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι ιδιοκτήτες, οι πρόεδροι και οι GMs των ομάδων έχουν επαφές με τον ατζέντη του Λεμπρόν, Ριτς Πολ, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται και αυτές τις εβδομάδες.

Πλέον, μένει να φανεί ποια φανέλα θα φοράει ο «Βασιλιάς» στο πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής, παρά το γεγονός πως βρίσκεται στο 42ο έτος της ζωής του, παραμένει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Την περασμένη σεζόν με τους Λέικερς σε 60 ματς στην regular season και 33,1 λεπτά στο παρκέ είχε 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ και σε 10 αγώνες και 38,2 λεπτά στα play-offs μέτρησε 23,2 πόντους, 6,7 ριμπάουντ και 7,3 ασίστ.