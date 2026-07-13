Marfin: Οι φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πώς οι Αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση τριών και τη σύλληψη δύο προσώπων για τον εμπρησμό της Marfin το 2010.

Η Κρατική Ασφάλεια, από το υλικό που είχε συγκεντρώσει από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τις επιθέσεις στο υποκατάστημα της τράπεζας Μarfin εξαπέλυσε μία ομάδα 12 ατόμων,﻿ που είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες.

Πέντε από αυτούς επιτέθηκαν στη Marfin, με τραγική κατάληξη τον θάνατο τριών υπαλλήλων.

Oι αστυνομικοί αξιολόγησαν το υλικό που είχαν στη διάθεσή τους, φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα, σε συνδυασμό με άλλα ντοκουμέντα που ήρθαν στη κατοχή τους. Μέσα και από τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, κατάφεραν να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των τριών, με τους δύο άνδρες να συλλαμβάνονται. Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα στην Αγγλία και αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα.

Οι φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων

Ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων παρουσίασε τις φωτογραφίες με τα τρία άτομα που ταυτοποίησαν και συνέλαβαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 42χρονο που έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με κόκκινο μαντήλι.

Ο άλλος 42χρονος φορούσε ένα ανοιχτόχρωμο καπέλο, καθώς και γυαλιά μυωπίας. Κρατούσε επίσης ένα σακίδιο με το λογότυπο του συγκροτήματος Dead Kennedys (DK), στο οποίο είχε μία χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και ένα σταυρουδάκι, το οποίο βοήθησε στον εντοπισμό του.

Για τη 46χρονη που συνελήφθη σήμερα στην Αγγλία, για την οποία, ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία αναγνώρισης είναι περιορισμένα, σύμφωνα με το κανάλι, οι Αρχές εκτιμούν με βάση το σωματότυπο και τα μαλλιά ότι είναι αυτή.

Οι φωτογραφίες που επανεξετάστηκαν

Κομβικό ρόλο στη νέα έρευνα διαδραμάτισαν φωτογραφίες που είχαν ληφθεί λίγα λεπτά πριν την επίθεση από φωτογράφο, ο οποίος βρισκόταν σε βιβλιοπωλείο ακριβώς απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας.

Παρότι στις συγκεκριμένες εικόνες τα χαρακτηριστικά των κουκουλοφόρων δεν ήταν ευδιάκριτα, οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει στην αρίθμηση κάθε μέλους της ομάδας.

Πηγή: iefimerida.gr