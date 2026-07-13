Πάλεψαν Γραμματικοπούλου και Ματούλα

Η Βαλρντίνη Γραμματικοπούλου έδωσε μεγάλη μάχη κόντρα στην Αλίσια Παρκς, όμως ηττήθηκε τελικά σε straight sets.

H Aμερικανίδα (Νο.70) επικράτησε με 7-6(3), 6-4 σε σχεδόν δύο ώρες, αλλά η 29χρονη Ελληνίδα είχε τις ευκαιρίες της στο πρώτο σετ.

Συγκεκριμένα, η Βαλεντίνη βρέθηκε να σερβίρει δύο φορές για την κατάκτησή του, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει και να βάλει βάσεις για μια σπουδαία νίκη.

Ήταν ένα σετ στο οποίο σημειώθηκαν συνολικά δέκα μπρέικ!

Η Μάρθα Ματούλα, από την πλευρά της, χτύπησε στα ίσα τον αγώνα με την Έλενα Μίτσιτς, αλλά ηττήθηκε με 7-5, 6-3.

Ήττα και για τη Μαριάννα Αργυροκαστρίτη, που «παραδόθηκε» με 6-1, 6-1 στη Λίλι Τάγκερ, No.84 στην παγκόσμια κατάταξη.

Αύριο (14/7) κάνει πρεμιέρα η Σαπφώ Σακελλαρίδη, που θα αναμετρηθεί με την Ιταλίδα Μιριάνα Τόνα.