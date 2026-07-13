Φύσσας - Σεϊταρίδης: «Να θυμάστε ότι φοράτε την φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας»

Τάκης Φύσσας και Γιούρκας Σεϊταρίδης έστειλαν το δικό τους μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, στα πλαίσια της παρουσίασης των νέων εμφανίσεων του συλλόγου.

Οι δύο παλαίμαχοι άσοι του συλλόγου μίλησαν για τις αναμνήσεις τους από όταν αγωνίζονταν στον σύλλογο και τόνισαν ότι η φανέλα αυτή είναι η μεγαλύτερη και πιο «βαριά» της Ελλάδας και όποιος την φοράει οφείλει να της δείχνει αγάπη, πάθος και αφοσίωση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Τάκης Φύσσας:

«Καλησπέρα σας. Με τον Γιούρκα παίξαμε πολλά χρόνια μαζί και με τον Στέφανο συμπαίκτες. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε τη νέα φανέλα για να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Η φανέλα μας έμαθε τι σημαίνει να εκπροσωπείς τον Παναθηναϊκό.

Η Αθήνα είναι η έδρα μας. Πιστεύουμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Παναθηναϊκού μας. Έδωσε τόσα πολλά στην ανθρωπότητα, δίδαξε πολιτισμό. Πριν από 26 χρόνια φορέσαμε αυτή τη φανέλα και πιστεύαμε ότι θα τιμήσουμε την ομάδα και αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν. Δεν πιστεύαμε ότι θα ήμασταν εδώ για να παραδώσουμε την επόμενη.

Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ, χρειάζονται ανθρώπους που πιστεύουν στο αύριο.

Θα ζήσετε στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στην καρδιά σας. Απευθύνομαι προς τους παίκτες. Δεν φοράτε απλώς μια φανέλα, χρειάζεται αγάπη, πάθος, θυσία και αφοσίωση».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης:

«Εγώ πρόλαβα και τον Ζέκα. Εγώ Τάκη δεν θυμάμαι μόνο τα παιχνίδια. Θυμάμαι την ευθύνη που είχα και την περηφάνια που είχα ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Τη φανέλα δεν τη δανειζόμαστε, δεν την κρατά κανείς για πάντα. Όταν έρθει η σειρά των επόμενων την επιστρέφουμε. Από την ιστορία δανειζόμαστε αυτή τη φανέλα.

Εμείς κάναμε το ταξίδι μας. Ξεκινάει το δικό σας. Απολαύστε το, είναι πάρα πολύ σύντομο και δεν θα το καταλάβετε. Θα υπάρξουν απαιτητικές βραδιές και μεγάλες νίκες.

Να θυμάστε πάντα ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, τη φανέλα του Παναθηναϊκού».