Τεντόγλου: «Θέλω να καταρρίψω το ρεκόρ του μίτινγκ - Αγαπώ να αγωνίζομαι στη Βουδαπέστη»

Λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία εμφάνισή του στο Diamond League του Μονακό, όπου πέτυχε άλμα στα 8,61 μ., ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Gyulai Istvan Memorial της Βουδαπέστης, έχοντας ως βασικό στόχο μια ακόμη μεγάλη επίδοση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης και μίλησε τόσο για την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση όσο και για τους στόχους του στη συνέχεια της σεζόν.

Αναφερόμενος στην εντυπωσιακή του παρουσία στο Μονακό, τόνισε: «Από την αρχή της χρονιάς στον ανοιχτό, είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να βρω καλές συνθήκες και άνεμο, συνήθως έκανα τρία άλματα και σταματούσα. Όμως αλλά την Παρασκευή στο Μονακό ήταν φανταστικά, υπήρξε πολύ υψηλός συναγωνισμός, ήμουν ενθουσιασμένος που θα αγωνιζόμουν, σκεφτόμουν πως έχω τρεις αγώνες, στο Μονακό, εδώ στη Βουδαπέστη και στο εθνικό πρωτάθλημα και είπα σε αυτούς θέλω να πηδήσω πολύ μακριά».

Ο Τεντόγλου εξήγησε ακόμη πως εδώ και περίπου έναν μήνα είχε επιλέξει τρεις διοργανώσεις στις οποίες θεωρούσε ότι θα είχε τις ιδανικές συνθήκες για πολύ μεγάλα άλματα.

«Την Παρασκευή στο Μονακό όλα ήταν ιδανικά. Υπήρχε πολύ δυνατός ανταγωνισμός, εξαιρετικοί αθλητές και αυτό με ενθουσίασε. Είχα βάλει στόχο τρεις συγκεκριμένους αγώνες εδώ και περίπου έναν μήνα: το Μονακό, τη Βουδαπέστη και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έλεγα ότι σε αυτούς τους τρεις αγώνες θα κάνω πολύ μεγάλα άλματα, γιατί γίνονται στα καλύτερα στάδια, με τις καλύτερες καιρικές συνθήκες. Η ζέστη με βοηθάει πολύ και πραγματικά λατρεύω αυτό το στάδιο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση που έχει αναπτύξει με τη διοργάνωση της Βουδαπέστης, επισημαίνοντας πως κάθε χρόνο επιστρέφει με έναν συγκεκριμένο στόχο.

«Αγαπώ να βρίσκομαι και αγωνίζομαι στη Βουδαπέστη, προσπαθώ κάθε χρόνο να πετύχω ρεκόρ μίτινγκ, ελπίζω να το κάνω τώρα».

Παράλληλα, συμπλήρωσε: «Πραγματικά λατρεύω να αγωνίζομαι εδώ. Είναι από τους αγαπημένους μου αγώνες. Θέλω πάρα πολύ να καταρρίψω το ρεκόρ του μίτινγκ. Κάθε χρόνο το προσπαθώ, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έχω καταφέρει. Ελπίζω φέτος, τώρα που βρίσκομαι στην κορύφωση της φόρμας μου, να το πετύχω. Το ρεκόρ είναι στα 8.34μ και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνω».

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης στάθηκε και στο υψηλό επίπεδο που παρουσιάζει φέτος το μήκος ανδρών, υπογραμμίζοντας ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο.

«Φέτος το μήκος ανδρών έχει ξεφύγει, είναι σε καλύτερο επίπεδο από ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια. Στο Μονακό ο πέμπτος έκανε 8.32μ και ήταν ο πρώτος αγώνας στην ιστορία με πέντε αθλητές πάνω από 8.30μ. Έχουμε πολλούς αθλητές που έχουν πηδήξει φέτος πάνω από 8.40μ».

Τέλος, αναφέρθηκε και στους βασικούς αντιπάλους του στη Βουδαπέστη, τους Τζαμαϊκανούς Γουέιν Πίνοκ και Τατζάι Γκέιλ, τονίζοντας: «Οι Τζαμαϊκανοί είναι πολύ δυνατοί αντίπαλοι. Φυσικά αποτελούν πάντα απειλή για μένα. Αυτό μου δίνει ένα επιπλέον κίνητρο να κάνω ένα μεγάλο άλμα».