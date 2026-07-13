Φάκελος «ελληνικά διαβατήρια»: Ονόματα, διευθύνσεις και αριθμοί (πίνακας)

Μια από τις σημαντικότερες πρακτικές συζητήσεις που ξεκινάει στο ελληνικό μπάσκετ κάθε καλοκαίρι είναι η στελέχωση των ομάδων της Greek Basketball League με ελληνικό στοιχείο. Τα περίφημα «ελληνικά διαβατήρια», τα οποία λόγω του κανονισμού συμμετοχής «6+6» σε κάθε ματς, είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για κάθε ομάδα που θέλει να έχει ένα συγκεκριμένο βάθος στο ρόστερ της. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των δύο της Euroleague, ούτε των ομάδων που πρωταγωνιστούν στα άλλα κύπελλα, αλλά όλων των συλλόγων που μετέχουν στην κατηγορία.
Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες; Και, το κυριότερο, τι κάνουν; Πόσο «συμμετέχουν» στα αποτελέσματα των ομάδων τους; Πόσο αξιοποιούνται από τους προπονητές τους; Πόσο απαραίτητη θεωρείται η παρουσία τους; Ο πίνακας που παρουσιάζουμε δίνει τις απαντήσεις με αναλυτικούς αριθμούς.
Στον πίνακα έχουμε αναφέρει όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν με ελληνικό διαβατήριο στη GBL την περασμένη περίοδο. Ανεξάρτητα αν είναι γηγενείς Έλληνες, αν παίζουν σε άλλη εθνική ομάδα εκτός της Ελλάδας ή αν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική με την ιδιότητα του «νατουραλιζέ». Οι περαιτέρω αστερίσκοι είναι δύο: Να έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια, δηλαδή να έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο σε ισχύ. Να έχουν τουλάχιστον 5 λεπτά συμμετοχής σε κάθε ματς που αγωνίστηκαν, δηλαδή έστω έναν μίνιμουμ ρόλο.
Η λίστα μας «δίνει» 71 ελληνικά διαβατήρια. Μην την λάβετε υπ’ όψιν σας ως λίστα αξιολόγησης, δεδομένου ότι ένας παίκτης με μικρότερο ρόλο σε μια ομάδα, αν μετακινούνταν σε άλλη και είχε σημαντικότερο ρόλο θα μπορούσε να αυξήσει τους αριθμούς του. Δείτε το περισσότερο σαν… φωτογραφία της στιγμής. Η οποία φυσικά και δεν κολακεύει το ελληνικό στοιχείο. Όταν από αυτούς τους 71 οι 11 μόνο έχουν διψήφιο efficiency (τον αριθμό που προσπαθεί να συγκεράσει όλα τα νούμερα, θετικά και αρνητικά, της στατιστικής) είναι φανερό ότι οι Έλληνες παίκτες έχουν υποχωρήσει απλά σε δευτερεύοντα ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
|
ΠΑΙΚΤΗΣ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΗΛ
|
ΥΨΟΣ
|
ΑΓ
|
ΛΣ
|
ΠΟΝ
|
ΡΙ
|
ΑΣ
|
EFF
|
Σάσα Βεζένκοφ
|
Ολυμπιακός
|
30
|
2μ.06
|
19
|
22,5
|
16,7
|
4,9
|
1,7
|
18,7
|
Κώστας Αντετοκούνμπο
|
Άρης
|
28
|
2μ.08
|
9
|
21,7
|
6,7
|
4,6
|
1,3
|
13,2
|
Τάιλερ Ντόρσεϊ
|
Ολυμπιακός
|
29
|
1μ.95
|
20
|
22,3
|
13,5
|
2,4
|
2,9
|
12,1
|
Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ
|
Άρης
|
29
|
1μ.87
|
23
|
27,5
|
13,0
|
3,3
|
4,3
|
11,9
|
Ντίνος Μήτογλου
|
Παναθηναϊκός
|
29
|
2μ.10
|
20
|
19,8
|
9,5
|
5,2
|
1,0
|
11,8
|
Τόμας Γουόκαπ
|
Ολυμπιακός
|
33
|
1μ.93
|
16
|
19,1
|
4,5
|
2,7
|
7,3
|
11,4
|
Νίκος Ρογκαβόπουλος
|
Παναθηναϊκός
|
24
|
2μ.03
|
19
|
19,4
|
9,9
|
3,5
|
1,5
|
11,3
|
Δημήτρης Μωραϊτης
|
Ηρακλής
|
26
|
1μ94
|
26
|
27,3
|
9,8
|
3,5
|
5,3
|
11,3
|
Αντώνης Καραγιαννίδης
|
Προμηθέας
|
23
|
2μ.04
|
18
|
19,1
|
6,6
|
6,1
|
1,1
|
11,1
|
Μιχάλης Λούντζης
|
Πανιώνιος
|
27
|
1μ.98
|
4
|
28,0
|
12,8
|
5,3
|
1,8
|
10,8
|
Κώστας Σλούκας
|
Παναθηναϊκός
|
35
|
1μ.90
|
17
|
17,8
|
7,4
|
2,4
|
4,5
|
10,2
|
Κώστας Παπανικολάου
|
Ολυμπιακός
|
35
|
2μ.03
|
21
|
20,2
|
6,0
|
2,3
|
3,2
|
9,0
|
Νάσος Μπαζίνας
|
Προμηθέας
|
22
|
1μ.94
|
23
|
21,7
|
7,1
|
2,3
|
4,6
|
9,0
|
Δημήτρης Φλιώνης
|
ΑΕΚ
|
28
|
1μ.93
|
23
|
19,3
|
5,3
|
2,9
|
3,1
|
8,6
|
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|
ΑΕΚ
|
28
|
2μ.03
|
22
|
23,7
|
6,8
|
3,6
|
0,9
|
8,3
|
Νίκος Περσίδης
|
ΠΑΟΚ
|
30
|
2μ.00
|
24
|
19,5
|
5,9
|
3,7
|
0,9
|
8,1
|
Γιώργος Τσαλμπούρης
|
Πανιώνιος
|
29
|
2μ.16
|
24
|
20,9
|
9,6
|
3,7
|
0,6
|
7,8
|
Νίκος Δίπλαρος
|
Καρδίτσα
|
28
|
1μ.90
|
23
|
20,3
|
6,7
|
1,6
|
5,0
|
7,5
|
Τζορτζ Πάπας
|
Μαρούσι
|
27
|
1μ.96
|
15
|
20,3
|
6,7
|
1,8
|
2,2
|
7,5
|
Αντώνης Κόνιαρης
|
ΠΑΟΚ
|
28
|
1μ.90
|
22
|
19,5
|
5,8
|
2,4
|
3,2
|
7,1
|
Λευτέρης Μποχωρίδης
|
Άρης
|
31
|
1μ.96
|
22
|
18,7
|
4,7
|
3,1
|
1,9
|
7,0
|
Βασίλης Τολιόπουλος
|
Παναθηναϊκός
|
29
|
1μ.88
|
20
|
16,6
|
6,8
|
1,3
|
3,0
|
6,9
|
Αλέξανδρος Νικολαϊδης
|
Πανιώνιος
|
23
|
1μ.90
|
14
|
16,0
|
5,6
|
2,4
|
1,6
|
6,8
|
Γιώργος Καμπερίδης
|
Καρδίτσα
|
26
|
1μ.96
|
24
|
19,9
|
5,5
|
2,5
|
0,7
|
6,8
|
Γιώργος Καλαϊτζάκης
|
Μαρούσι
|
26
|
2μ03
|
24
|
15,3
|
6,0
|
2,2
|
0,8
|
6,7
|
Όμηρος Νετζήπογλου
|
Ολυμπιακός
|
23
|
1μ.90
|
15
|
9,2
|
5,3
|
1,1
|
1,4
|
6,7
|
Νίκος Χουγκάζ
|
ΠΑΟΚ
|
25
|
2μ.08
|
6
|
16,2
|
7,7
|
3,0
|
0,3
|
6,7
|
Δημήτρης Κακλαμανάκης
|
Περιστέρι
|
31
|
2μ.05
|
23
|
20,7
|
5,6
|
4,3
|
1,0
|
6,7
|
Μάρκο Πετσάρσκι
|
ΑΕΚ
|
25
|
2μ.08
|
15
|
10,1
|
4,7
|
2,7
|
0,5
|
6,6
|
Κώστας Παπαδάκης
|
Περιστέρι
|
27
|
1μ.90
|
12
|
12,4
|
5,7
|
1,8
|
0,7
|
6,2
|
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|
Ολυμπιακός
|
32
|
1μ.96
|
19
|
12,5
|
5,3
|
1,5
|
2,1
|
6,1
|
Βαγγέλης Μάντζαρης
|
Μύκονος
|
35
|
1μ.94
|
24
|
16,9
|
3,3
|
2,4
|
3,5
|
6,1
|
Λεωνίδας Κασελάκης
|
Καρδίτσα
|
35
|
2μ.03
|
24
|
22,6
|
5,9
|
3,0
|
2,0
|
6,1
|
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
|
Παναθηναϊκός
|
20
|
2μ.10
|
17
|
12,8
|
4,0
|
2,4
|
0,8
|
6,0
|
Δημήτρης Κατσίβελης
|
ΑΕΚ
|
34
|
1μ.94
|
18
|
19,3
|
5,7
|
2,4
|
2,1
|
5,8
|
Βλάντο Γιάνκοβιτς
|
Περιστέρι
|
35
|
2μ.03
|
18
|
14,1
|
4,4
|
2,8
|
1,6
|
5,8
|
Νίκος Πλώτας
|
Προμηθέας
|
21
|
1μ.95
|
23
|
18,1
|
5,5
|
1,8
|
1,2
|
5,8
|
Νίκος Γκίκας
|
Πανιώνιος
|
34
|
1μ.86
|
22
|
12,2
|
3,5
|
1,5
|
2,9
|
5,2
|
Νίκος Τσιακμάς
|
Ηρακλής
|
26
|
1μ.87
|
22
|
18,7
|
6,2
|
1,2
|
1,8
|
5,1
|
Ζώης Καράμπελας
|
Κολοσσός
|
24
|
1μ.85
|
23
|
13,3
|
4,8
|
1,2
|
2,5
|
5,0
|
Κόουλ Σίλας
|
Ηρακλής
|
25
|
1μ.96
|
23
|
16,2
|
2,6
|
2,9
|
0,5
|
4,8
|
Στέλιος Πουλιανίτης
|
Άρης
|
30
|
1μ.90
|
22
|
13,5
|
3,6
|
0,9
|
1,4
|
4,2
|
Ιωσήφ Κολοβέρος
|
Κολοσσός
|
23
|
1μ.86
|
23
|
14,2
|
4,5
|
1,6
|
1,6
|
4,2
|
Διονύσης Σκουλίδας
|
Μύκονος
|
28
|
2μ.00
|
23
|
13,5
|
4,3
|
1,5
|
0,7
|
3,9
|
Γιάννης Κουζέλογλου
|
Παναθηναϊκός
|
30
|
2μ.07
|
9
|
8,6
|
2,7
|
2,0
|
0,2
|
3,7
|
Γάιος Σκορδίλης
|
ΑΕΚ
|
38
|
2μ.07
|
19
|
7,9
|
2,4
|
2,0
|
0,4
|
3,7
|
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|
Παναθηναϊκός
|
26
|
1μ.98
|
22
|
13,3
|
4,3
|
1,7
|
0,7
|
3,5
|
Πέτρος Γερομιχαλός
|
Μύκονος
|
31
|
2μ.03
|
21
|
10,5
|
2,8
|
1,4
|
1,1
|
3,5
|
Κώστας Γόντικας
|
Πανιώνιος
|
31
|
2μ.06
|
17
|
10,4
|
3,0
|
1,9
|
0,6
|
3,5
|
Ανδρέας Πετρόπουλος
|
Κολοσσός
|
31
|
1μ.94
|
24
|
17,6
|
4,5
|
1,6
|
0,7
|
3,4
|
Νίκος Καμαριανός
|
Κολοσσός
|
28
|
2μ.04
|
9
|
8,9
|
2,3
|
2,0
|
0,0
|
3,3
|
Βασίλης Χρηστίδης
|
Ηρακλής
|
27
|
2μ.01
|
13
|
9,3
|
1,7
|
1,7
|
0,2
|
3,2
|
Λίνος Χρυσικόπουλος
|
Κολοσσός
|
33
|
2μ.07
|
19
|
11,3
|
3,1
|
1,3
|
0,5
|
3,2
|
Χάρης Γιαννόπουλος
|
Μαρούσι
|
36
|
2μ.02
|
10
|
15,2
|
2,6
|
1,5
|
0,5
|
3,2
|
Βασίλης Μουράτος
|
Περιστέρι
|
28
|
1μ.92
|
23
|
12,8
|
3,0
|
1,3
|
1,9
|
2,8
|
Κωνσταντίνος Ιατρίδης
|
ΠΑΟΚ
|
24
|
2μ.06
|
10
|
5,3
|
2,7
|
0,7
|
0,1
|
2,7
|
Τζον Ιτούνας
|
Περιστέρι
|
23
|
1μ.90
|
22
|
10,2
|
2,8
|
1,0
|
0,3
|
2,6
|
Βασίλης Καββαδάς
|
Μύκονος
|
34
|
2μ.06
|
21
|
8,2
|
3,0
|
2,0
|
0,2
|
2,5
|
Γιώργος Φίλιος
|
ΠΑΟΚ
|
23
|
1μ.96
|
17
|
8,6
|
2,6
|
0,8
|
1,0
|
2,5
|
Άγγελος Λάγιος
|
Προμηθέας
|
22
|
2μ.02
|
20
|
10,0
|
1,4
|
2,0
|
0,5
|
2,5
|
Μάνος Χατζηδάκης
|
Μαρούσι
|
25
|
2μ.08
|
17
|
9,9
|
2,5
|
1,6
|
0,2
|
2,4
|
Κωνσταντίνος Καμπουρίδης
|
Ηρακλής
|
26
|
2μ.04
|
17
|
8,3
|
2,4
|
1,0
|
0,2
|
2,3
|
Ανδρέας Πατρίκης
|
Πανιώνιος
|
19
|
1μ.98
|
14
|
5,6
|
1,2
|
1,9
|
0,2
|
2,2
|
Νίκος Τουλιάτος
|
Μαρούσι
|
20
|
1μ.98
|
12
|
7,3
|
1,4
|
1,3
|
0,6
|
2,3
|
Περικλής Κουρουπάκης
|
Κολοσσός
|
23
|
2μ.06
|
20
|
7,3
|
2,6
|
0,9
|
0,1
|
1,8
|
Σωτήρης Σταυρακόπουλος
|
Προμηθέας
|
21
|
2μ.03
|
21
|
9,2
|
2,0
|
0,8
|
0,3
|
1,6
|
Γιάννης Σιδηροηλίας
|
Μύκονος
|
24
|
2μ.01
|
18
|
4,9
|
0,9
|
0,8
|
0,1
|
1,5
|
Γιάννης Καρακώστας
|
Μαρούσι
|
21
|
1μ.90
|
13
|
9,8
|
2,1
|
0,5
|
0,8
|
1,2
|
Τζο Πετράκης
|
Περιστέρι
|
14
|
2μ.05
|
14
|
6,2
|
1,7
|
1,7
|
0,2
|
1,0
|
Γιώργος Γκιουζέλης
|
Άρης
|
30
|
2μ.04
|
10
|
7,8
|
2,3
|
1,0
|
0,1
|
2,0
|
Μιχάλης Τσαϊρέλης
|
Άρης
|
38
|
2μ.08
|
11
|
6,5
|
1,4
|
0,6
|
0,2
|
1,2