Φάκελος «ελληνικά διαβατήρια»: Ονόματα, διευθύνσεις και αριθμοί (πίνακας)

Αναλυτικός πίνακας με όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν με ελληνικό διαβατήριο στο προηγούμενο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, για υπενθυμίσεις και συγκρίσεις.

Μια από τις σημαντικότερες πρακτικές συζητήσεις που ξεκινάει στο ελληνικό μπάσκετ κάθε καλοκαίρι είναι η στελέχωση των ομάδων της Greek Basketball League με ελληνικό στοιχείο. Τα περίφημα «ελληνικά διαβατήρια», τα οποία λόγω του κανονισμού συμμετοχής «6+6» σε κάθε ματς, είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για κάθε ομάδα που θέλει να έχει ένα συγκεκριμένο βάθος στο ρόστερ της. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των δύο της Euroleague, ούτε των ομάδων που πρωταγωνιστούν στα άλλα κύπελλα, αλλά όλων των συλλόγων που μετέχουν στην κατηγορία.

Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες; Και, το κυριότερο, τι κάνουν; Πόσο «συμμετέχουν» στα αποτελέσματα των ομάδων τους; Πόσο αξιοποιούνται από τους προπονητές τους; Πόσο απαραίτητη θεωρείται η παρουσία τους; Ο πίνακας που παρουσιάζουμε δίνει τις απαντήσεις με αναλυτικούς αριθμούς.

Στον πίνακα έχουμε αναφέρει όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν με ελληνικό διαβατήριο στη GBL την περασμένη περίοδο. Ανεξάρτητα αν είναι γηγενείς Έλληνες, αν παίζουν σε άλλη εθνική ομάδα εκτός της Ελλάδας ή αν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική με την ιδιότητα του «νατουραλιζέ». Οι περαιτέρω αστερίσκοι είναι δύο: Να έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια, δηλαδή να έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο σε ισχύ. Να έχουν τουλάχιστον 5 λεπτά συμμετοχής σε κάθε ματς που αγωνίστηκαν, δηλαδή έστω έναν μίνιμουμ ρόλο.

Η λίστα μας «δίνει» 71 ελληνικά διαβατήρια. Μην την λάβετε υπ’ όψιν σας ως λίστα αξιολόγησης, δεδομένου ότι ένας παίκτης με μικρότερο ρόλο σε μια ομάδα, αν μετακινούνταν σε άλλη και είχε σημαντικότερο ρόλο θα μπορούσε να αυξήσει τους αριθμούς του. Δείτε το περισσότερο σαν… φωτογραφία της στιγμής. Η οποία φυσικά και δεν κολακεύει το ελληνικό στοιχείο. Όταν από αυτούς τους 71 οι 11 μόνο έχουν διψήφιο efficiency (τον αριθμό που προσπαθεί να συγκεράσει όλα τα νούμερα, θετικά και αρνητικά, της στατιστικής) είναι φανερό ότι οι Έλληνες παίκτες έχουν υποχωρήσει απλά σε δευτερεύοντα ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα.