«Κοντά στο deal με Τζιρόνα για Ρόκα ο Ολυμπιακός»! (pic)

Ολυμπιακός και Τζιρόνα βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να παραχωρηθεί ο Ζοέλ Ρόκα στην ομάδα του Πειραιά, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ζοέλ Ρόκα και σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Νιλ Σολά, οι δυο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων.

Ολυμπιακός και Τζιρόνα διαπραγματεύονται το τελευταίο διάστημα για την παραχώρηση του ταλαντούχου εξτρέμ και έχουν προχωρήσει αρκετά τις συζητήσεις τους.

Η συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών είναι πολύ πιθανό να κλείσει στα 7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, ενώ οι Ισπανοί επιθυμούν και ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Διαπραγματεύσεις σε τελικό στάδιο για τη μεταγραφή του ακραίου Ζοέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό. Η Τζιρόνα ζητά 7 εκατομμύρια και ένα ποσοστό από μελλοντική πώληση. Προς το παρόν οι Έλληνες δεν φτάνουν σε αυτά τα νούμερα, αν και είναι κοντά. Ο Ζοέλ δεν έχει πιέσει, ούτε ζητά να φύγει, αλλά πρόκειται για μια οικονομικά επωφελή συμφωνία και για τις δύο πλευρές».