Καρεμπέ: «Θα ήθελα πολύ να παίζω σε αυτή τη Γαλλία, αλλά ο Ντεσάμπ δεν θα με… καλούσε»

Ο Κριστιάν Καρεμπέ, στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του Ολυμπιακού, μίλησε αποκλειστικά με τη FIFA για την αξέχαστη νίκη της Γαλλίας επί της Βραζιλίας στον τελικό (12/7) στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 και τις ελπίδες του για την ομάδα του φίλου του, Ντιντιέ Ντεσάμπ στο κορυφαίο τουρνουά, που φιλοξενείται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Ο διάσημος Γάλλος ρωτήθηκε και απάντησε για:

Την απογοήτευση από την αποτυχία πρόκρισης της Γαλλίας στις ΗΠΑ το 1994: «Ήταν δύσκολο να το δεχτείς. Είχα παίξει στους προκριματικούς αγώνες, εκτός από τους δύο τελευταίους, επειδή είχα τιμωρηθεί από την γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Έπρεπε να παρακολουθώ από μακριά, ελπίζοντας να επιστρέψω στην ομάδα μόλις εξασφαλίσουν την πρόκριση για το τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ήττα με 2-1 από τη Βουλγαρία στον τελικό αγώνα είναι αυτή που θυμάται ο κόσμος, αλλά η εντός έδρας ήττα με 3-2 από το Ισραήλ ήταν επίσης ένα μεγάλο πλήγμα στις ελπίδες μας για πρόκριση. Ήταν μια καταστροφή ήμουν απογοητευμένος με τον τρόπο που παίξαμε σε αυτούς τους δύο αγώνες. Αλλά με κάθε αποτυχία, υπάρχει πάντα μια ευκαιρία να ανακάμψεις. Ο Εμέ Ζακέ άντλησε μαθήματα από αυτή την αποτυχία και συνέχισε να δημιουργεί μια ομάδα που θα μπορούσε να διεκδικήσει το EURO 1996 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998».

Την επιστροφή του μετά την τιμωρία: «Βαθιά μέσα μου, πάντα πίστευα ότι θα επέστρεφα. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου: αργά ή γρήγορα, θα επέστρεφα και θα έκανα ό,τι μπορούσα για να το κάνω να συμβεί. Ευτυχώς για μένα, είχα πολλά λεπτά συμμετοχής στη Ρεάλ Μαδρίτης και κερδίσαμε το Champions League 1997/98. Όλα άλλαξαν μετά από αυτό. Όταν επέστρεψα, ένιωσα ξανά ο εαυτός μου».

Τις αναμνήσεις του από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998: «Θυμάμαι να φέρνω περίπου 50 μέλη της οικογένειάς μου από τη Νέα Καληδονία. Δεν παρακολούθησαν απλώς το Παγκόσμιο Κύπελλο , ήταν στο επίκεντρο της δράσης. Πήγαν στο στάδιο, στα ξενοδοχεία, ακόμη και στη γαλλική βάση προπόνησης στο Κλερφοντέν. Είχα νοικιάσει ένα λεωφορείο για αυτούς, ώστε να μπορούν να μας ακολουθούν όπου κι αν πηγαίναμε. Ξέρω ότι ήταν μια υπέροχη εμπειρία για όλη μου την οικογένεια και το να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν το κερασάκι στην τούρτα! Όλη η οικογένειά μου έφυγε με αξέχαστες αναμνήσεις.

Οι επιδόσεις και τα τρόπαια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής ενός αθλητή υψηλού επιπέδου, αλλά το να μπορώ να δείχνω στους αγαπημένους μου τι σημαίνει Παγκόσμιο Κύπελλο... Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανάμνησή μου: να μοιράζομαι αυτή την πλευρά της ζωής μου ως αθλήτρια υψηλού επιπέδου με την οικογένειά μου. Φυσικά, η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η κορύφωση της καριέρας κάθε παίκτη, αλλά το να έχω την οικογένειά μου εκεί μαζί μου στη Γαλλία είναι μια ανάμνηση που θα μείνει για πάντα».

Την ξεχωριστή ιστορία από εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο: «Φανταστείτε το εξής: στο ημίχρονο του τελικού, η μητέρα μου έφυγε από το στάδιο και είπε στα άλλα μέλη της οικογένειας εκεί: "Τελείωσε, θα κερδίσουν! Θα πιούμε τσάι με την αδερφή μου. Όταν τελειώσει ο αγώνας, ελάτε να μας πάρετε από το καφέ". Αλλά κατέληξε να χαθεί στο Σεν Ντενί. Παρά τη νίκη, ανησυχούσα μετά το τελικό σφύριγμα επειδή ο αδερφός μου είχε τηλεφωνήσει για να πει ότι δεν μπορούσε να βρει τη μητέρα μου.

Πέρασα όλο τη διαδρομή από το "Σταντ ντε Φρανς" μέχρι την Κλερφοντέν τηλεφωνώντας στην οικογένειά μου, προσπαθώντας να επικοινωνήσω με τη μητέρα μου. Τελικά, ο ιδιοκτήτης του καφέ με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: "Κύριε Καρεμπέ, εσείς είστε; Συγγνώμη, η μητέρα σας είναι εδώ, φορτίζει το τηλέφωνό της". Έτσι κατάφερα να βρω τη μητέρα μου και να στείλω την οικογένειά μου να την πάρει!»

Την ποικιλόμορφη φύση της ομάδας των «Les Bleus» το 1998 και τη σημασία της νίκης της:

«Ακόμα και στη Ναντ, είχαμε παίκτες από όλο τον κόσμο. Υπήρχαν ο Ν’ Ντοράμ, ο Μπουρουσάγκα, εγώ, ο Μακελελέ, ο Κάπρον, ο Μαραούντ, ο Καζαγκράντε... Ήμασταν από παντού. Το ίδιο ίσχυε και με την ομάδα της Γαλλίας. Ήμασταν όλοι Γάλλοι, αλλά από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα, από τον Ντιντιέ Ντεσάμπ μέχρι τον Μαρσέλ Ντεσεγί, τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Κριστόφ Ντουγκαρί, τον Λίλιαμ Τυράμ, τον Τιερί Ανρί, εμένα και τόσους άλλους.

Φυσικά, εκπροσωπήσαμε τη Γαλλία σε όλη την πολιτιστική, εθνική και γεωγραφική της ποικιλομορφία, ήμασταν μια αντανάκλαση της γαλλικής κοινωνίας. Ήταν πηγή υπερηφάνειας να γνωρίζουμε ότι αυτή η ποικιλομορφία είχε δώσει κάτι στη Γαλλία: έναν πρώτο τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου και στη συνέχεια έναν δεύτερο. Αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί ποτέ να μας το στερήσει».



Τον Ντιντιέ Ντεσάμπ: «Ο Ντιντιέ ήταν ήδη πολύ προχωρημένος για την ηλικία του στη Ναντ. Στην ηλικία των 15 ή 16 ετών, ήταν ήδη αρχηγός της πρώτης ομάδας. Είναι πολύ έξυπνος και σαφώς χαρισματικός ένας πραγματικός ηγέτης. Μπορείτε να το δείτε αυτό στον τρόπο που ηγήθηκε της Γαλλίας, της Γιουβέντους, της Μαρσέιγ και της Μονακό: όπου κι αν πήγε, η επιτυχία τον ακολούθησε. Η καριέρα του ήταν αξιοσημείωτη.

Θα ήθελα πολύ να δω τον Ντιντιέ να τελειώνει τη θητεία του στη Γαλλία με άριστα. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά είναι εκεί για να τελειώσει δυνατά και να προσθέσει ένα ακόμη αξιομνημόνευτο κεφάλαιο στην ιστορία της Γαλλίας. Είναι ο πραγματικός θεματοφύλακας της ποδοσφαιρικής ιστορίας της Γαλλίας, έχοντας παίξει καθοριστικό ρόλο και στις δύο κατακτήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου πιστεύω ότι θα πετύχει το χατ-τρικ του. Έχει ανακοινώσει ότι αυτό θα είναι το τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε θα ήταν ταιριαστό να αποχωρήσει με το μεγαλύτερο έπαθλο από όλα: έναν ακόμη τίτλο».

Εάν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να παίζει σε αυτή την εθνική ομάδα της Γαλλίας:

«Ναι, θα το ήθελα πολύ! Αλλά ο Ντιντιέ δεν θα με καλούσε καν! Είναι αλήθεια ότι θα ήταν υπέροχο να παίξω με αυτούς τους ταλαντούχους παίκτες, που παίζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό στο μέλλον. Όταν ήμουν στη Ναντ, τα πράγματα ήταν ήδη γρήγορα. Αν το ξανασκεφτώ, όχι αυτά τα παιδιά είναι πολύ γρήγορα για μένα!»

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