Η Ελλάς Σύρου ενισχύθηκε με Γιώργο Γεμιστό για την επίθεση

Η ομάδα των Κυκλάδων ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου επιθετικού, ο οποίος έρχεται με εμπειρία από τη Super League 2 για να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της νέας σεζόν.

Η Ελλάς Σύρου απέκτησε και επίσημα τον Γιώργο Γεμιστό, με τον 31χρονο επιθετικό να αποτελεί την επιλογή της ομάδας για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

Ο έμπειρος φορ έρχεται στη Σύρο έχοντας σημαντικές παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Εθνικού Πειραιώς, ενώ νωρίτερα είχε φορέσει τη φανέλα του Πανιωνίου, με τον οποίο συμμετείχε και στη διαδικασία των playoffs της Super League 2.

Η διοίκηση της Ελλάς Σύρου συνεχίζει να κινείται με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ρόστερ, καθώς οι απαιτήσεις για τη νέα σεζόν είναι αυξημένες και ο σύλλογος θέλει να παρουσιαστεί έτοιμος στο πρωτάθλημα.

Η προσθήκη του Γεμιστού αναμένεται να δώσει περισσότερες λύσεις στην επίθεση, με την ομάδα να ποντάρει στην εμπειρία του και στην ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Ο 31χρονος επιθετικός αποτελεί ακόμη ένα κομμάτι στο μεταγραφικό πλάνο της Ελλάς Σύρου, η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει στη νέα Superbet League 2.