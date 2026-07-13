Football Meets Data: Αυτές ειναι οι πιθανότητες ΑΕΚ και Ολυμπιακός να αγωνιστούν στο Champions League (pic)

H πλατφόρμα στατιστικών Football Meets Data επανέρχεται και κάνει τις δικές της εκτιμήσεις για τις πιθανότητες που έχουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός, να βρεθούν στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση, που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, θα συμμετάσχει απευθείας στα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που σημαίνει πως θα πρέπει να προσπεράσει μόλις έναν αντίπαλο για να πάρει και την πρόκριση στους «χρυσοφόρους» ομίλους. Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός, βρίσκεται ως γνωστόν στον 3ο προκριματικό γύρο, ένα βήμα πριν από τα play offs και έτσι θα χρειαστεί να ξεπεράσει δύο αντιπάλους.

Το Football Meets Data ανέλυσε λοιπόν εκτενώς τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες για να πάρουν την πρόκριση στη League Phase δημιουργώντας μία λίστα με το top10 των συλλόγων που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να το πετύχουν. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό ποσοστό 68,3%, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 10η θέση, με τον υπερυπολογιστή να του δίνει το ποσοστό του 29,1% να τσεκάρει εισιτήριο για τη League Phase.

