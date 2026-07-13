Επίσημο: Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αντρέι Σάντος

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι με κάθε επισημότητα ο Αντρέι Σάντος, με τους Άγγλους να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Ενίσχυση στο κέντρο για την Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να προχωρούν στην απόκτηση του Αντρέι Σάντος, μετά την ακύρωση της μεταγραφής του Έντερσον από την Αταλάντα.

Η ομάδα του Μάντσεστερ απέκτησε τον Βραζιλιάνο χαφ από την Τσέλσι έναντι 58,6 εκατομμυρίων ευρώ (50 εκατ. λίρες), με τον 22χρονο να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2031.

Έτσι, η Γιουνάιτεντ προχωρά και τις άλλες περιπτώσεις που «τρέχει», με τον Γιούρι Τίλεμανς της Άστον Βίλα να είναι επίσης ένα βήμα από το να φορέσει την κόκκινη φανέλα και να τεθεί υπό τις οδηγίες του Μάικλ Κάρικ.