Ανακοίνωσε την επιστροφή του Γκάι η Τενερίφη (pic)

Η Τενερίφη ανακοίνωσε την επιστροφή του Κάιλ Γκάι στην ομάδα με διετές συμβόλαιο.

Η Τενερίφη ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Κάιλ Γκάι, με τον Αμερικανό να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Θυμίζουμε πως ο 29χρονος είχε περάσει ξανά από την ισπανική ομάδα τη σεζόν 2023-24.

Πέρσι, στην G-League με τους Νόμπλσβιλ Μπουμ είχε 21,1 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 7,5 ασίστ σε 20 αγώνες, ενώ αργότερα υπέγραψε στην Σανξί.

Με την Τενερίφη σε 19 ματς στην ACB μέτρησε 14,7 πόντους και 2,1 ασίστ κατά μέσο όρο.