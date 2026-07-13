Δούκας: «Ο Παναθηναϊκός αναβαθμίζεται, θα βλέπουμε την Ακρόπολη από το νέο μας γήπεδο»

Ο Χάρης Δούκας μίλησε για την αναβάθμιση του Παναθηναϊκού με το γήπεδο που έρχεται και εξέφρασε την σιγουριά του για μεγάλες επιτυχίες και πολλούς τίτλους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων παρευρέθηκε φυσικά στην παρουσίαση των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο, τονίζοντας πως ο σύλλογος αναβαθμίζεται και κάνοντας αναφορά στο νέο γήπεδο του Βοτανικού και την αναβάθμιση που αυτό θα επιφέρει και σε ολόκληρη την περιοχή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας, την ομάδα της πόλης μας. Είναι τιμή που θα παρουσιαστούν εδώ οι νέες φανέλες. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο και αναβαθμίζεται και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πίσω μας είναι η Ακρόπολη, αλλά θα την βλέπουμε και από το νέο μας γήπεδο. Θα αναβαθμιστεί εκεί όλη η περιοχή, μόλις 1.5 χιλιόμετρο από το κέντρο της Αθήνας. Θα γίνει η πιο πράσινη περιοχή και θα φιλοξενεί όλο τον Παναθηναϊκό, το γήπεδο του Ερασιτέχνη.



Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα έχει πάρα πολλές επιτυχίες, εύχομαι πολλά τρόπαια».