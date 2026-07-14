Τσάπρας: «Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στον Παναθηναϊκό»

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας στο πλαίσιο της παρουσίασης των εμφανίσεων του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, μίλησε για τις πρώτες του παραστάσεις ως παίκτης του Τριφυλλιού.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ ωραία, οι φανέλες ήταν εξίσου τρομερές, όλες μία-μία ξεχωριστά από την πρώτη μέχρι την τρίτη. Διαφορετικές, με διαφορετικά τα σήματα παρά πολύ όμορφα και νομίζω πως άξιζε τον κόπο. Θα είναι γούρικες».



Για το κλίμα στην ομάδα: «Υπάρχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα στην ομάδα, δουλεύουμε σκληρά και όλα θα πάνε καλά».



Για την προσμονή του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι: «Μέσα από τα φιλικά, μέσα από τις προπονήσεις, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και θέλουμε να το κερδίζουμε και αυτό θα κάνουμε».