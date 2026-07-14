Ουκρανία: Σφοδρές εκρήξεις από βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες πόλεις

Τουλάχιστον οχτώ βαλλιστικοί πύραυλοι έπεσαν στη βιομηχανική περιοχή του Γκολοσέοβο, με αρκετά εργοστάσια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες

Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 14 Ιουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα του Κιέβου. Τουλάχιστον οχτώ βαλλιστικοί πύραυλοι έπεσαν στη βιομηχανική περιοχή του Γκολοσέοβο, με αρκετά εργοστάσια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν το έδαφος σε σε ένα ανατολικό προάστιο, ενώ αυτοκίνητα είχαν πυρποληθεί. Ο Κλίτσκο είπε ότι οι μονάδες αεράμυνας βρίσκονται σε δράση.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι δύο χώροι αποθήκευσης χτυπήθηκαν και πυρπολήθηκαν στην περιοχή Χολοσιβίσκι λίγο έξω από το κέντρο της πόλης.

Επιπλέον, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Οδησσό, το Σούμι και στα περίχωρα του Χαρκόβου.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύθηκε να δώσει σκληρή απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στη χώρα του. «Οι απαντήσεις μας θα είναι πάντα συμμετρικές. Όπου κι αν προσπαθήσουν να επιτεθούν στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά με πολύ περισσότερη δύναμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Πηγή: newsbomb.gr