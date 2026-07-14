Το Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Ζοσέ Μουρίνιο

Η πασίγνωστη πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για τον Ζοσέ Μουρίνιο ετοιμάζει το Netflix που ανακοίνωσε ότι θα είναι διαθέσιμο για το κοινό στις 11 Αυγούστου και θα προβληθεί σε τρία επεισόδιο.

Στο trailer που κυκλοφόρησε, μάλιστα ο «Special One», δείχνει πράγματα από την προσωπική του συλλογή, ενώ φυσικά έδωσε και μυθική ατάκα, λέγοντας: «Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ με κάποιον που δεν έχει κερδίσει τίποτα».