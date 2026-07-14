Σπανός: «Προτεραιότητα η απόκτηση χαφ, φορ και στόπερ»

Ο ισχυρός άνδρας του Ατρόμητου, Γιώργος Σπανός μίλησε για τις προτεραιότητες που έχει η ομάδα του στο μεταγραφικό παζάρι, ενώ αναφέρθηκε και σε διάφορα ζητήματα ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τις σκέψεις του για τη νέα σεζόν και τους στόχους του Ατρομήτου: «Ξεκινάμε πάντα με αισιοδοξία στον Ατρόμητο. Ευελπιστούμε να βάλουμε τις βάσεις να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά, να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάντα οι στόχοι του Ατρομήτου είναι να βρισκόμαστε στο 5-8 στο τέλος της σεζόν και να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά στο Κύπελλο, να διεκδικήσουμε τον θεσμό ως το τέλος».



Για τους μεταγραφικούς στόχους: «Ξεκινάμε με τον ίδιο προπονητή που είναι πολύ σημαντικό γιατί είχε δουλέψει επτά μήνες στην ομάδα και νομίζω ήταν και ορατή η βελτίωση στα χέρια του κυρίου Κέρκεζ στον δεύτερο γύρο. Έχει βάλει ήδη τις βάσεις και την ταυτότητα που θέλει να δώσει στην ομάδα.

Από εκεί και πέρα, όσο είναι ανοικτή η μεταγραφική αγορά είμαστε μέσα στην αγορά και θέλουμε να καλύψουμε με ποιοτικές προσθήκες τις ελλείψεις μας. Ο Τεχνικός Διευθυντής και ο προπονητής είναι σε επαφές και η προτεραιότητά μας είναι για τρεις μεταγραφές, στη θέση του φορ, στη θέση του ''8'', του χαφ, και ενός στόπερ σε πρώτη φάση.

Από εκεί και πέρα, θα δούμε τι άλλες ελλείψεις θα προκύψουν και ανάλογα με τις εισηγήσεις του προπονητή θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά είναι σίγουρο ότι μέχρι να φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία θα έχουν κλείσει αυτές οι τρεις προσθήκες».



Για το εάν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιον εκ των στόχων του 5-8 και του Κυπέλλου, με αφορμή και την περυσινή κατάκτηση του ΟΦΗ: «Να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Το πρωτάθλημα με τις ομάδες τις μεγάλες, οι οποίες έχουν ξεφύγει παρασάγγας σε μπάτζετ και δυναμική είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Σαφώς όμως στο Κύπελλο βλέπουμε ότι ομάδες που είμαστε λίγο-πολύ στο ίδιο επίπεδο μπορούμε με ευνοϊκές κληρώσεις, με μια πρόκριση σίγουρα επί ενός μεγάλου, νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος και το έχει δείξει στο παρελθόν ο Ατρόμητος με συμμετοχές σε δύο τελικούς Κυπέλλου. Οπότε, είμαστε μια ομάδα που πάντα βάζουμε ως στόχο το Κύπελλο και μας ενδιαφέρει».



Για το εάν έχει αλλάξει κάτι με το ιδιοκτησιακό και την πρόθεσή του να αποχωρήσει εάν βρεθεί η κατάλληλη διάδοχη κατάσταση: «Το έχω πει εδώ και τρία χρόνια, αλλά δεν έχει βρεθεί κάποιος κατάλληλος να έρθει να συνεχίσει την επόμενη μέρα. Έχω πει ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που θα είμαι στον σύλλογο, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να είναι ο Ατρόμητος ανταγωνιστικός, υγιής και πάνω από όλα να δίνουμε και χαρά στον κόσμο μας.

Γιατί αυτή είναι και η λογική σε μια ομάδα. Έχουμε έναν κόσμο, μπορεί να είμαστε ένα μικρό γαλατικό χωριό να το πω έτσι, αλλά έχουμε έναν κόσμο πιστό που πρέπει να τους δίνουμε χαρά. Και αυτό θα κάνουμε. Ο Ατρόμητος είναι πάνω από 20 χρόνια στη Super League, με πολύ καλές χρονιές, με πιο μέτριες χρονιές. Είναι μια ομάδα με σταθερή αξία, που προοδεύει.

Δεν σας κρύβω ότι έχουμε κάνει ήδη έργα αναβάθμισης και στο προπονητικό κέντρο και, επίσης, από τον Σεπτέμβριο θα ανακοινώσουμε και κάποια έργα αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο και πιστεύω ότι είμαστε στην κατεύθυνση να βοηθήσουμε την ομάδα με όλες μας τις δυνάμεις να προοδεύει και να διεκδικεί υψηλούς στόχους, όπως κάνει πάντα».



Για τις εκλογές στη Λίγκα για τον νέο πρόεδρο: «Κοιτάξτε εγώ, με γνωρίζουν οι πάντες, δεν είμαι από αυτούς που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Έχουμε μια δεδομένη θέση και αυτήν τη θέση που έχουμε θα υποστηρίξουμε και αύριο. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι είναι στενάχωρο για όλους μας να έχουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο που είναι χωρισμένο.

Νομίζω ότι έστω και την ύστατη στιγμή πρέπει να βρεθεί μια λύση. Θα πρέπει να βγάλει οπωσδήποτε πρόεδρο η Σούπερ Λίγκα, ένα άτομο κοινής αποδοχής και να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί νομίζω οι ψηφοφορίες αυτού του στιλ, του 7-7, δεν κάνουν καλό. Το να έχουμε ένα συμβούλιο διαιρεμένο δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι θα πρέπει με αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαία θέληση από όλες τις πλευρές να βρούμε αυτό το πρόσωπο κοινής αποδοχής που θα ηγηθεί του συνεταιρισμού και να προχωρήσουμε μπροστά».



Για τον κόσμο του Ατρόμητου: «Στον κόσμο αυτό που θέλω να πω είναι μαζί μας στις δύσκολες στιγμές, όπως το κάνει πάντα. Γιατί και στις δύσκολες στιγμές πέρυσι μας στήριξε, γιατί είχαμε έναν πολύ κακό πρώτο γύρο, όμως ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Ξέρω ότι έχουν εμπιστοσύνη σε αυτήν την ομάδα και αυτήν τη διοίκηση.

Έχουμε χτίσει αυτήν τη σχέση τόσα χρόνια που είμαστε εδώ στο Περιστέρι και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παρουσιάσουμε έναν Ατρόμητο ανταγωνιστικό, να μπαίνει στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι και να διεκδικεί τη νίκη, να παίζουμε και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να τους κάνουμε χαρούμενους. Αυτός είναι και ο σκοπός μας».