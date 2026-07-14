Τέρι για Μπέλιγχαμ: «Μου θυμίζει τον Ζιντάν, κουβαλάει την εθνική Αγγλίας στις πλάτες του»

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός της Αγγλίας, Τζον Τέρι αποθέωσε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, συγκρίνοντας τον νεαρό χαφ με τον Ζινεντίν Ζιντάν!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το είχα πει από την αρχή αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μου θυμίζει τον Ζιντάν. Αυτή τη στιγμή τραβάει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Πιστεύω ότι είναι παγκόσμιας κλάσης. Και όταν τον ακούς να μιλάει εκτός γηπέδου, διαπιστώνεις ότι διαθέτει μια απίστευτη ηρεμία και ωριμότητα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ανησυχώ για την Αργεντινή.



Δεν κοιτάζω την Αργεντινή και σκέφτομαι ότι είναι καλύτερη από εμάς. Πιστεύω ότι, παίκτη προς παίκτη, είμαστε καλύτερη ομάδα. Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτή την εθνική Αγγλίας αυτή τη στιγμή; Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές. Διαθέτουμε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά νιώθω ότι όλα πηγαίνουν με το μέρος μας. Μου δίνει την αίσθηση ότι αυτή είναι η στιγμή της Αγγλίας».

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