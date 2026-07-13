Σάκκαρη: Το δώρο του Κωνσταντίνου και οι διαφορετικές συνήθειες στην Αθήνα

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν κεφάτη στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη επί της Πολίνα Κουντερμετόβα στο Athens Open!

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια τόνισε ότι περιμένει περισσότερο κόσμο στις εξέδρες στα προσεχή τουρνουά, ενώ μίλησε και για το ξεχωριστό δώρο που της έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και το έχει μαζί της στους αγώνες της.

Για τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο: «Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή την εβδομάδα, μπορώ να αγωνιστώ μπροστά στο ελληνικό κοινό και στους δικούς μου, γιατί είναι κάτι που δεν έχω ζήσει ποτέ.

Είναι καθημερινή και δεν είναι καθόλου εύκολο, πολύς κόσμος έχει φύγει, νομίζω ότι μέρα με τη μέρα τα πράγματα θα είναι όλο και καλύτερα. Έχω μάθει ότι το Σαββατοκύριακο έχουν πουληθεί πολλά εισιτήρια.

Δεν θέλω να είμαι άπληστη και είμαι πολύ ευγνώμων για τον κόσμο που ήρθε, γιατί δεν είναι εύκολο Δευτέρα βράδυ μετά τη δουλειά, οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι, το να πληρώνεις κάθε μέρα εισιτήριο δεν είναι εύκολο. Μακάρι να μπορούσα να δώσω σε όλους δωρεάν εισιτήρια.

Δεν θα πω ότι θα ήθελα να ήταν πιο γεμάτο, ωραίο θα ήταν, αλλά πιστεύω ότι στον επόμενο αγώνα θα έρθει περισσότερος κόσμος. Το ότι οι αγώνες προβάλλονται από την δημόσια τηλεόραση είναι πολύ σημαντικό επίσης, καθώς ο κόσμος το βλέπει περισσότερο και έχει μεγαλύτερη θεαματικότητα. Θα ήθελα πολύ να δω το στάδιο γεμάτο και αυτό εξαρτάται και από μένα- όσο κερδίζω τόσο πιο πολύς κόσμος θα έρχεται».

Για τις άλλες Ελληνίδες που αγωνίζονται επίσης στο τουρνουά: «Είμαστε όλες πολύ καλές φίλες.

Έχω μεγαλώσει παίζοντας με τη Βαλεντίνη, αλλά και με τη Μάρθα. Παρόλο που είναι λίγο πιο μικρές ηλικιακά, έχουμε αγωνιστεί πολλές φορές μαζί ως ομάδα. Φέτος, με τη Μάρθα και την Αργυροκαστρίτη ήμασταν μαζί στην Βοσνία.

Είναι πραγματικά εξαιρετικά κορίτσια. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούν και αυτές να παίξουν μπροστά στους δικούς τους. Όπως είπα και το Σάββατο, ταξιδεύουν πάρα πολύ και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια.

Δεν είναι εύκολο στο επίπεδο που παίζουν. Το έχω ζήσει και η ίδια. Είναι πολύ δύσκολο.

Προσπαθείς όσο μπορείς ως αθλήτρια υψηλού επιπέδου, όμως είναι πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο άθλημα στο ξεκίνημα.

Όμως πιστεύω ότι το αίσθημα του να εκπροσωπείς τη χώρα σου είναι κάτι ξεχωριστό».

Για το τετράδιο το οποίο συμβουλευόταν κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Μου έκανε δώρο αυτό το τετραδιάκι ο Κωνσταντίνος. Συνήθιζα να γράφω σε ένα χαρτάκι σε κάθε ματς κάτι που ήθελα να σκέφτομαι.

Μια μέρα, στο Παρίσι, γύρισα στο δωμάτιό μου και με περίμενε ένα τετραδιάκι. Ήταν πολύ γλυκό εκ μέρους του. Γράφω διαφορετικά πράγματα σε κάθε ματς, επειδή σκέφτομαι πολύ τι μπορεί να γίνει στο ματς, στον επόμενο πόντο. Μία φράση που μπορώ να αποκαλύψω είναι να μένω στον επόμενο πόντο».

Για την απόδοσή της στον σημερινό αγώνα: «Παρόλο που το πρώτο σετ έληξε 6-0, δεν θεωρώ ότι έπαιξα σούπερ ντούπερ τένις, απλά ήμουν πάρα πολύ σταθερή. Όταν έγινε το πρώτο μπρέικ από την αντίπαλο άνοιξε το χέρι της, πέτυχε κάποιες γραμμές, ή ίσως εγώ ήμουν λίγο πιο διστακτική σε κάποιους πόντους.

Εκεί στο 5-3, 30-0 σκεφτόμουν ότι ήμουν δύο πόντους από το να κλείσω το ματς και λίγο με άγχωσε αυτό. Τενιστικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη από όλο το παιχνίδι μου».

Για τον στόχο της στο τουρνουά και τη διαφορετική εμπειρία: «Θα ήταν το όνειρό μου να παίξω αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ, αλλά ξέρουμε πως είναι το τένις. Είναι τόσο μακρινό το Σάββατο, που πραγματικά πρέπει να κερδίσω άλλα δύο ματς και δύο σίγουρα δύσκολα ματς. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι μπορεί μια αθλήτρια να μην είναι μέσα στην 100άδα, 50άδα, 10άδα, αλλά όλες ξέρουν να παίζουν τένις πλέον. Νομίζω, όμως, ότι η σημερινή νίκη μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το ματς της Τετάρτης.

Γενικότερα όλη η εβδομάδα ήταν λίγο διαφορετική Έχω συνηθίσει τη ρουτίνα, να πάω σε ένα ξενοδοχείο να πάω στο γήπεδο, ενώ εδώ η μαμά μου μου φέρνει φαγητό για να μην κουράζομαι, φτιάχνω το πρωινό μου, πίνω τον καφέ μου στο σπίτι μου. Είναι πολύ διαφορετικό και νομίζω ότι δυσκολεύομαι να μπω στη νοοτροπία ότι έχω ματς».