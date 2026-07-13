«Έκλεισε» στους Λέικερς ο Ουίλιαμς (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συμφώνησαν με τον Ζάιαρ Ουίλιαμς, ο οποίος θα υπογράψει για έναν χρόνο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έψαχναν στην αγορά για έναν forward και είχαν «κυκλώσει» το όνομα του Ζάιαρ Ουίλιαμς. Τελικά, οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα, όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια.

Έτσι, ο 25χρονος θα ντυθεί στα χρυσά και μωβ για την επόμενη σεζόν, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Θυμίζουμε πως προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας 10,2 πόντους, 2,4 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 1,4 κλεψίματα και 0,4 μπλοκ σε 22,9 λεπτά στο παρκέ σε 56 ματς στην regular season.