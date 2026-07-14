Συναγερμός στην Αργεντινή: Δεν προπονήθηκε ο Μέσι πριν τον ημιτελικό με Αγγλία

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Αργεντινή, λίγα 24ωρα μετά τον ημιτελικό με την Αγγλία, αφού ο Λιονέλ Μέσι δεν έλαβε μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας (13/7).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Αγγλία και Αργεντινή ο σούπερ σταρ της «Αλμπισελέστερ», δεν συμμετείχε στο προπονητικό πρόγραμμα της Αργεντινής, λόγω της κόπωσης από την παράταση στο ματς με την Ελβετία.

Η απουσία του Μέσι, όπως ήταν φυσικό προκάλεσε ανησυχία στους Αργεντινούς, όμως οι άνθρωποι της αργεντίνικης ομοσπονδίας είναι καθησυχαστικοί αναφέρουν ότι η απουσία του 39χρονου σταρ ήταν για προληπτικούς λόγους.

Η Αργεντινή θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αγγλία την Τετάρτη (15/7, 22:00), έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, υπερασπιζόμενη τα σκήπτρα της.