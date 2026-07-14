Μέρλο: «Συμφωνία ΠΑΟΚ-Άτλας για την πώληση του Χόρχε Σάντσες»

O γνωστός Αργεντινός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο με ανάρτησή του στα social media κάνει λόγο για συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Άτλας για την μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μέρλο, οι δύο ομάδες έχουν δώσει τα χέρια για την πώληση του Χόρχε Σάντσες στην μεξικανική ομάδα, χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορά στο ποσό του deal.

Όσον αφορά τον Σάντσες, ο 28χρονος μπακ φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Άτλας για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και περιμένει το «πράσινο φως», για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

To δημοσίευμα του Μέρλο, αναφέρει ότι οι ιθύνοντες της Άτλας θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν επίσημα την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες από τον ΠΑΟΚ, τις επόμενες ώρες.