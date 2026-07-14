Παρακολουθεί Πουλακίδα στο Λας Βέγκας ο Μπαρτζώκας!

Ο προπονητής του Ολυμπιακού βρίσκεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Λας Βέγκας, όπου διεξάγεται το Summer League του NBA, έχοντας στραμμένη την προσοχή του στον Τζον Πουλακίδα.

To SDNA σας έχει ενημερώσει για το ενδιαφέρον που υπάρχει από την πλευρά των «ερυθρόλευκων» για τον ομογενή γκαρντ, που έχει έχει two-way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο Πουλακίδας, μάλιστα συμμετέχει στο Summer League με τους Τεξανούς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον Πουλακίδα εν δράσει.

Oι Μάβερικς αντιμετωπίζουν τους Μέμφις Γκρίζλις στο καλοκαιρινό τουρνουά του NBA, με τον Πουλακίδα να παίρνει χρόνο συμμετοχής, υπό το βλέμμα του προπονητή του Ολυμπιακού.