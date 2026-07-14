Ο Γκιμαράες συμφώνησε σε πενταετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ και περιμένει τη Νιούκαστλ

Ο Βραζιλιάνος χαφ έχει δώσει τα χέρια με την Άρσεναλ, με τις δύο πλευρές να πιέζουν τη Νιούκαστλ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Η διοίκηση της Νιούκαστλ, απάντησε αρνητικά σε δύο προτάσεις της Αρσεναλ, 55 και 65 εκατ. ευρώ, όμως, ο 27χρονος Βραζιλιάνος διεθνής μέσος, ο οποίος ήταν από τον Απρίλιο σε επαφές με τη διοίκηση της ομάδας για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030, τελικά αποφάσισε να φύγει από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και ζήτησε από τη διοίκηση να τον αφήσει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Λονδίνου.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει επίσης πως η πρωταθλήτρια Αγγλίας αναμένεται να καταθέσει και τρίτη πρόταση, στα 95 εκατ. ευρώ και ο Γκιμαράες πιέζει τις «καρακάξες» για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα, καθώς έχει ήδη συμφώνησει προφορικά με τους «κανονιέρηδες».

Ο Βραζιλιάνος μέσος ήταν για μια ακόμη σεζόν ο ηγέτης στις «καρακάξες» και η διοίκηση της ομάδας από τη βόρεια Αγγλία θέλει να τον επιβραβεύσει με την υπογραφή του νέου συμβολαίου, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα έξι στα δέκα εκατ. ευρώ, αλλά η Αρσεναλ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον μάνατζερ του για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με αποδοχές στα 14 εκατ. ευρώ!