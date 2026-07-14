Γκρόβα: «Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην Σαν Λορέντζο για τον Ορλάντο Χιλ»

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο «Χ» αποκαλύπτει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν κίνηση για την απόκτηση του Παραγουανού τερματοφύλακα.

Όπως αναφέρει ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Σαν Λορέντζο για την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, που πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις στο Mundial υπερασπιζόμενος την εστία της Παραγουάης.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αγοράσουν το 100% των δικαιωμάτων του Ορλάντο Χιλ, με την Σαν Λορέντζο να απαιτεί να καλυφθεί η ρήτρα αγοράς του Παραγουανού πορτιέρε.

Οι Αργεντινοί θέλουν 7 εκατ. δολάρια, δεδομένου ότι κατέχουν το 50% των δικαιωμάτων του 26χρονου τερματοφύλακα, με τις διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων να βρίσκονται σε εξέλιξη.