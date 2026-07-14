Γκρόβα: «Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην Σαν Λορέντζο για τον Ορλάντο Χιλ»

Όπως αναφέρει ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Σαν Λορέντζο για την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, που πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις στο Mundial υπερασπιζόμενος την εστία της Παραγουάης.
Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αγοράσουν το 100% των δικαιωμάτων του Ορλάντο Χιλ, με την Σαν Λορέντζο να απαιτεί να καλυφθεί η ρήτρα αγοράς του Παραγουανού πορτιέρε.
Οι Αργεντινοί θέλουν 7 εκατ. δολάρια, δεδομένου ότι κατέχουν το 50% των δικαιωμάτων του 26χρονου τερματοφύλακα, με τις διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων να βρίσκονται σε εξέλιξη.
🚨Oferta de #Olympiacos 🇬🇷 por Orlando Gill.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 14, 2026
📌Para comprar el 100% por el arquero 🇵🇾
📍#SanLorenzo pretende la cláusula, US$ 7M netos, ya que posee solo el 50% de los derechos economicos.
ℹ️ com @Wilson11G pic.twitter.com/cvsVAAJdwX