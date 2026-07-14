Η Ίντερ εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του Σαλομπά

Οι υψηλές απαιτήσεις της Τσέλσι, έχουν αποθαρρύνει την Ίντερ στην προσπάθεια απόκτηση του Άγγλου κεντρικού αμυντικού.

Οι «νερατζούρι» κινήθηκαν για την απόκτηση του Τρέβορ Σαλομπά, δίνοντας τα χέρια με τον 27χρονο στόπερ για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, όμως υπολόγιζαν χωρίς την Τσέλσι.

Οι Λονδρέζοι στις διαπραγματεύσεις με την Ίντερ ζήτησαν το ποσό των 30 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσουν τον Σαλομπά, με τους ανθρώπους της Ίντερ να κρίνουν τις απαιτήσεις υπερβολικές.

Οι ιθύνοντες της Ίντερ, μάλιστα έχουν «παγώσει» τις συζητήσεις και στρέφονται σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας τους, εγκαταλείποντας την προσπάθεια για τον Σαλομπά.