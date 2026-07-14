Μέρλο: «50-50 οι πιθανότητες ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μοντερέι για τον Πινέδα» (vid)

Όλα ανοιχτά είναι για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα, που είτε θα ανανεώσει με την ΑΕΚ, είτε θα συμφωνήσει με την Μοντερέι, σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα συνεχίζει να αποτελεί θέμα συζήτησης στο Μεξικό, με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο να κάνει αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις. Το θέμα παραμένει αν η Μοντερέι θα καταφέρει να τον αγοράσει αυτό το καλοκαίρι, ή ο 30χρονος μέσος θα ανανεώσει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ.

Πριν από μερικές μέρες ο γνωστός δημοσιογράφος είχε τονίσει ότι πιο πιθανό είναι ο Πινέδα να μείνει στην ΑΕΚ από το να γυρίσει στο Μεξικό. Σε νέα αναφορά του σε εκπομπή του στο youtube για μεταγραφικά ζητήματα που ανέβασε τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Μέρλο υπογράμμισε ότι η υπόθεση είναι στο 50-50.

«Ρώτησα σήμερα πώς έχει το θέμα. Μου λένε 50-50. Οι πιθανότητες είναι 50% ο Ορμπελίν να δεχθεί να ανανεώσει στην ΑΕΚ όπου έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιο και 50% να τον αγοράσει η Μοντερέι για να έρθει στο Μεξικό υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα δεδομένα για την υπόθεση του Πινέδα, ωστόσο, είναι ξεκάθαρα. Το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027, με τη ρήτρα για τις ομάδες του Μεξικού να ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό θα πρέπει να κατατεθεί εφάπαξ στην Ένωση για να αποχωρήσει ο διεθνής μέσος, την ώρα που η ΑΕΚ και τον υπολογίζει στα πλάνα της για τη νέα σεζόν και του έχει έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης με βελτιωμένες αποδοχές.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές στα ΜΜΕ του Μεξικού, η Μοντερέι είναι διατεθειμένη να δώσει 6 ή 7 εκατ. ευρώ για τον Πινέδα, αλλά δεν φτάνει την ρήτρα αποδέσμευσης.