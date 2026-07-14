«Συζητήσεις με Ολυμπιακό η Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγκα»

Το ενδιαφέρον της Ρίβερ Πλέιτ για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα επανέρχεται, με τους Αργεντινούς να έχουν ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό.

Στο στόχαστρο της Ρίβερ Πλέιτ βρίσκεται ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον σύλλογο του Μπουένος Άιρες να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Αυτό τονίζει ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, αναφέροντας συγκεκριμένα πως: «οι ομάδες ανταλλάσσουν προτάσεις, για να βρουν τη χρυσή τομή. Η συμφωνία προς το παρόν είναι μακριά».

Οι Πειραιώτες δεν είναι αρνητικοί στην παραχώρηση του 27χρονου αριστερού μπακ, καθώς θέλουν να απελευθερώσουν μια θέση ξένου, ωστόσο αυτό θα γίνει μόνο αν ικανοποιηθούν οικονομικά. Ο Ορτέγκα κοστολογείται στα 7.000.000 ευρώ βάσει Transfermarkt και έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 με τον Ολυμπιακό.

