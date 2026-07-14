Συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο με τους Ουόριορς ο Τσαρλς Μπάσι

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ανανέωσαν την συνεργασία τους με τον Τσαρλς Μπάσι, με τον Νιγηριανό ψηλό να παραμένει κάτοικος Σαν Φρανσίσκο υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο.

Ένας παίκτης που την περασμένη σεζόν «έπαιξε» στα ελληνικά ρεπορτάζ θα παραμείνει κάτοικος Σαν Φρανσίσκο για ακόμα ένα χρόνο. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο οι Ουόριορς συμφώνησαν με τον Τσαρλς Μπάσι, με τον Νικηριανό ψηλό να ανανεώνει την συνεργασία του με τους «Πολεμιστές» για ακόμα ένα χρόνο.

Το ύψος του συμβολαίου είναι στα 2.85 εκατομμύρια δολάρια, όμως το πλήρως εγγυημένο ποσό είναι στα 1.4 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος. Η παραμονή του 26χρονου σέντερ έχει ως στόχο την κάλυψη του κενού που άφησε ο Ποστ, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα με τους Γκρίζλις.

Την προηγούμενη σεζόν ο Μπάσι είχε 5.8 πόντους και 4.4 ριμπάουντ σε 13 παιχνίδια, ενώ συνολικά μετράει 126 αγώνες κανονικών περιόδων στο NBA.