Stock Center: Όλη η μαγεία του καλοκαιριού χωράει στο νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

Το Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει το νέο του μεταχειρισμένο αυτοκίνητό του και να απολαύσει το καλοκαίρι με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά.

Διακοπές, αγαπημένα πρόσωπα, νέοι προορισμοί και μοναδικές εμπειρίες γίνονται μέρος κάθε διαδρομής, με το αυτοκίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του κάθε οδηγού. Με περισσότερες από 1.500 διαθέσιμες επιλογές, το Stock Center προσφέρει ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, σαν καινούρια!

Όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center συνοδεύονται από 5 Χρόνια Εγγύηση, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, καθώς και από την 5πλή Γραπτή Εγγύηση Βελμάρ, η οποία περιλαμβάνει:

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων

Εγγύηση ατρακάριστου οχήματος

Εγγύηση καλύτερης τιμής

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Παράλληλα, όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center είναι Ελληνικής Αγοράς και διατίθενται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, προσφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες απόκτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη ή το ανανεωμένο website www.stock-center.gr, ώστε να επιλέξουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Ξεκινήστε το καλοκαίρι σας από το Stock Center με 5 Χρόνια Εγγύηση και 5πλή Γραπτή Εγγύηση.

