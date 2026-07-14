«Κατέθεσε πρόταση 3 εκατ. στον Τζόουνς - Γκαρσία ο Ολυμπιακός»

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Ντάστι Γκάρζα ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων στον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία

Δημοσίευμα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού φέρνει στο προσκήνιο ξανά το όνομα του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Ντάστι Γκάρζα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων στον Δομινικανό γκαρντ και όπως αναφέρεται οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν θετική εξέλιξη, με το ποσό να μοιάζει ιδιαίτερα ελκυστικό στον παίκτη.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Τζόουνς Γκαρσία είχε απασχολήσει στο παρελθόν τους Πειραιώτες, ωστόσο ο ίδιος επιθυμούσε παραμείνει στις ΗΠΑ και να διεκδικήσει την ευκαιρία του στο NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο 24χρονος Δομινικανός τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο NBA μέτρησε κατά μέσο όρο 2.9 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 11 αναμετρήσεις των Σπερς.