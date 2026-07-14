«Κατέθεσε πρόταση 3 εκατ. στον Τζόουνς - Γκαρσία ο Ολυμπιακός»

Δημοσίευμα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού φέρνει στο προσκήνιο ξανά το όνομα του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Ντάστι Γκάρζα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων στον Δομινικανό γκαρντ και όπως αναφέρεται οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν θετική εξέλιξη, με το ποσό να μοιάζει ιδιαίτερα ελκυστικό στον παίκτη.
Θυμίζουμε ότι το όνομα του Τζόουνς Γκαρσία είχε απασχολήσει στο παρελθόν τους Πειραιώτες, ωστόσο ο ίδιος επιθυμούσε παραμείνει στις ΗΠΑ και να διεκδικήσει την ευκαιρία του στο NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.
Ο 24χρονος Δομινικανός τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο NBA μέτρησε κατά μέσο όρο 2.9 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 11 αναμετρήσεις των Σπερς.
Related Scoop: Following the breaking news that the Spurs have re-signed Jordan McLaughlin, I'm hearing that David Jones Garcia and his agents reportedly had a terrific meeting with reps from Greek Powerhouse Olympiakos who are rumored to have offered him in the neighborhood of… https://t.co/JlfgBv8Nik pic.twitter.com/YjSwmCDrmF— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) July 13, 2026